Сергей Аксёнов: «Нам необходимо делать упор на подготовку именно молодых профессионалов»

Помимо прочего, в ходе мероприятия обсуждались итоги прошедшей в городе Алуште XVII Международной научно-технической конференции «Наукоемкие технологии в машиностроении: современные тренды, перспективы развития и опыт подготовки инженерных кадров – 2025».

Как подчеркнул Сергей Аксёнов, подготовка молодых инженерных кадров для дальнейшего развития сферы промышленности как республики, так и в целом страны имеет важное значение.

Нам необходимо делать упор на подготовку именно молодых профессионалов, усиливать имеющийся кадровый потенциал. Пожалуй, сегодня инженер – самый ценный сотрудник практически в любой отрасли. Это именно тот специалист, который может не просто разработать интересный проект, но и представить рациональные и эффективные технические решения по его реализации. В конечном итоге все это нацелено на наше общее развитие и процветание, – считает Глава республики.

Сергей Аксёнов добавил, что в Крыму продолжают уделять данному вопросу особое внимание, в том числе в рамках работы Крымского инженерно-педагогического университета им. Февзи Якубова, где ведется обучение по ряду инженерно-технических специальностей.

Кроме того, Сергей Аксёнов поддержал предложение участников научно-технической конференции провести всероссийский конкурс на звание лучшего технолога-машиностроителя механосборочного производства:

Пилотный конкурс может быть проведен в Республике Крым. В перспективе с учетом полученного опыта его география будет расширяться и на другие регионы страны.

В свою очередь, Анатолий Суслов выразил признательность Главе Крыма за помощь в организации успешно завершившейся конференции, отметил позитивные в республике изменения, а также поделился опытом подготовки инженерных кадров в Брянском государственном техническом университете.

СПРАВКА. ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» совместно с ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» провел XVII Международную научно-техническую конференцию «Наукоемкие технологии в машиностроении: современные тренды, перспективы развития и опыт подготовки инженерных кадров – 2025» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Научного совета РАН по машиностроению. В мероприятии приняли участие 158 человек из 22 регионов России, Белоруссии, Сербии, Таджикистана. Следующую конференцию планируется организовать в сентябре 2026 года на базе ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет».