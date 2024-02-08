Сергей Аксёнов: «Наука и технический прогресс являются залогом развития страны»

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню российской науки, в ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова».
Поздравляя присутствующих с праздником, Сергей Аксёнов отметил, что за 300 лет активного развития российской науки произошло большое количество открытий и достижений. «Наука и технический прогресс всегда вели и продолжают вести страну вперед, являются залогом ее развития, за которым стоят наши ученые и изобретатели. Это неравнодушные, терпеливые и целеустремленные люди, которые трудятся на благо Отечества без оглядки на материальное благосостояние, – цитирует пресс-служба Главу республики.
Глава Крыма также обратился к молодым ученым, призывая их следовать избранному пути, несмотря ни на какие сложности.
Путь, который сегодня проходят молодые ученые, достаточно непростой, требует настойчивости, желания приносить пользу другим людям. Не бросайте свое дело, стремитесь и развивайтесь, чтобы в будущем ваши знания, навыки и опыт приносили пользу обществу и нашей Родине. Ведь ценность любого изобретения или открытия именно в том, чтобы приносить практическую пользу, – отмечает Глава республики.
Сергей Аксёнов добавил, что Правительство Республики Крым продолжит делать все необходимое для поддержки и развития крымского научного сообщества.
Мы сделаем все, чтобы у наших ученых была возможность успешно внедрять свои изобретения в производственные процессы в работе разных компаний, а также были обеспечены достойной заработной платой, – говорит Глава Крыма.
В свою очередь ректор Крымского инженерно-педагогического университета им. Февзи Якубова Чингиз Якубов выразил благодарность научному сообществу за преданность делу, сохранение традиций и работу с новыми идеями.
Во все времена Россия гордилась своими изобретателями, смелыми новаторами, выдающимися учеными, в основе труда которых всегда лежало стремление сделать жизнь своих соотечественников лучше. Проявляя уважение и внимание к труду старших поколений, отечественные ученые смогли сохранить основу российской науки, преумножить мощь и богатство страны. Уверен, что наше научное сообщество будет и впредь служить Крыму и России, – отмечает ректор КИПУ.
В мероприятии также приняли участие министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик, крымские преподаватели и студенты.
СПРАВКА. День российской науки был учрежден указом Президента Российской Федерации от 7 июня 1999 года. В 2024 году исполняется 300 лет со дня основания Российской академии наук, в честь создания которой и был установлен этот праздник. Основной целью деятельности РАН является проведение и развитие фундаментальных исследований, направленных на получение новых знаний о законах развития природы, общества, человека и способствующих технологическому, экономическому, социальному и духовному развитию России.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: наука в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: наука в Крыму