Сергей Аксёнов наведался с рабочим визитом в Керчь

По словам главы администрации города Керчи Святослава Брусакова, в настоящее время в муниципалитете проводится работа по отсыпке щебнем парковок на придомовых территориях. Из 185 стоянок, заявленных местными жителями, сделано 60. В то же время продолжается обустройство контейнерных площадок – к эксплуатации подготовлено 34 объекта из 85. В соответствии с поручением Главы республики по демонтажу брошенных объектов незавершенного строительства во дворах многоквартирных домов администрацией определены 39 недостроев, которые планируется ликвидировать до конца текущего года.

Сергей Аксёнов заострил внимание руководства города на необходимости опиловки деревьев вдоль линий электропередачи. По информации Святослава Брусакова, совместно со специалистами Керченского РЭС администрацией определены зоны наиболее вероятного обрыва проводов, бригады уже приступили к обрезке. Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк добавил, что аналогичная работа проводится во всех муниципалитетах республики.

При этом Сергей Аксёнов отметил, что в городе по-прежнему не вывозятся навалы мусора, скапливаются обрезанные ветки, не вычищаются подбордюрные полосы.

Нужно усилить работу коммунальных служб в этом направлении. Санитарная очистка и уборка выполняются некачественно. Большой вопрос также к озеленению парка культуры и отдыха, набережной. Это центр города, точка притяжения для жителей и туристов, а качество газонов оставляет желать лучшего, – сказал Глава Крыма, поручив организовать посев газонной травы и ее орошение.

Кроме того, Глава республики подверг критике содержание территорий вблизи Большой Митридатской лестницы.

Восстановление этого объекта проходило по поручению нашего Президента. Необходимо привести все в порядок в кратчайшие сроки, – акцентировал Глава Крыма.

Следующей точкой осмотра стало МБОУ города Керчи РК «Школа № 2», расположенное на улице Гудованцева. Сергей Аксёнов переговорил с руководством общеобразовательного учреждения. Отмечается, что в школе требуется произвести замену напольного покрытия. В настоящее время здесь проводится ремонт санузлов, который должен завершиться к началу учебного года. Глава республики указал на недостаточный уровень благоустройства пришкольной территории.

Далее Сергей Аксёнов осмотрел ряд придомовых территорий МКД и пообщался с керчанами. В частности, жители дома № 11 по улице Фурманова пожаловались на некачественно произведенные работы при монтаже канализационных труб. Руководству администрации поручено очистить берег реки Булганак, протекающей у МКД, от зарослей камыша.

Глава Крыма раскритиковал состояние двора дома № 35 на пересечении улиц Казакова и Войкова и дал поручение администрации города составить план действий по исправлению ситуации, включая работы по отсыпке щебнем грунтовых участков, установке канализационных люков на открытых колодцах, вывозу крупногабаритного мусора. Сообщается, что в следующем году дом участвует в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Среди причин неудовлетворительного содержания придомовых территорий Святослав Брусаков назвал процесс смены управляющей организации. Как подчеркнул Сергей Аксёнов, необходимо заранее предусматривать наличие у новой организации соответствующих лицензий на осуществление деятельности во избежание временных разрывов в предоставлении услуг жителям МКД.

В дополнение Сергей Аксёнов напомнил, что Инспекция по жилищному надзору Республики Крым совместно с администрациями муниципальных образований приводит в соответствие тариф на содержание и ремонт общего имущества всех МКД республики.

К 1 июля будет сформирован реестр, а к середине месяца необходимо в полном объеме отрегулировать уровень оплаты, качество и объем выполняемых работ, независимо от статуса управления дома. Напомню также, что тарифная политика МКД определяется исключительно жителями, не органами власти. Наша задача не повысить цены, а проконтролировать соответствие тарифа количеству и качеству предоставляемой услуги, – пояснил Глава республики.

Подводя итоги выезда, Глава Крыма подчеркнул, что городская администрация работает недостаточно эффективно.

Это касается всех проблемных вопросов, в том числе соблюдения расписания движения общественного транспорта и организации уличного освещения, санитарной очистки и уборки, озеленения и благоустройства. Делаю предупреждение Святославу Анатольевичу Брусакову. Все должно быть систематизировано. Важно наладить коммуникацию с горожанами. Люди должны получать помощь от должностных лиц на местах. Контрольная рабочая поездка состоится в ближайшее время, – сказал Глава республики.

Помимо прочего, Сергей Аксёнов рекомендовал привлечь к дисциплинарной ответственности заместителя главы администрации города Керчи Игоря Крутькова и объявить ему выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым