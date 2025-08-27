Сергей Аксёнов о безопасности и бытовых проблемах Крыма

Работают различные системы РЭБ. Здесь многие вопросы невозможно в публичном поле комментировать… В целом общий вклад и синхронизация работы служб, ведомств, работы систем ПВО, Черноморского флота, Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии, «Барс-Крым» и в целом правоохранительной системы позволяет обеспечить высокий уровень защиты полуострова, – сказал он.

Он также констатировал, что Киев не оставляет попыток атаковать полуостров с воздуха, однако эффективность системы ПВО в республике достигает 97%.

, – заявил Аксенов в ответ на вопрос о желании киевского режима вернуть полуостров и перспективах сухопутных операций ВСУ.

Я говорил крымчанам, что гарантированно, благодаря тем поручениям и мерам, которые приняты по решению нашего президента, Крым защищен, защищен надежно по всем направлениям , – заявил Аксенов в ответ на вопрос о желании киевского режима вернуть полуостров и перспективах сухопутных операций ВСУ.

Я говорил крымчанам, что гарантированно, благодаря тем поручениям и мерам, которые приняты по решению нашего президента, Крым защищен, защищен надежно по всем направлениям , – заявил Аксенов в ответ на вопрос о желании киевского режима вернуть полуостров и перспективах сухопутных операций ВСУ.

Крымский мост и турпоток

Поэтому у нас туристический сезон состоялся. Все параметры турсезона по сравнению к этому же периоду прошлого года в целом от 11 до 15% по разным подсчетам больше, чем на эту же дату прошлого года… По статистике уровень загрузки 79%, но, я думаю, что по фактическому состоянию это гораздо больше, – заявил Аксенов.

Он добавил, что около 600 автомобилей пропускают на транспортный переход после досмотра единовременно. Всего в сутки по мосту проезжает порядка 25-26 тысяч машин. Еще 3,5 тысячи легковых машин въезжают в республику по сухопутному коридору через новые регионы России.

Здесь хочу сказать, что с точки зрения принятых мер безопасности на Крымском мосту – это вынужденные меры, к сожалению. Безопасность превыше всего – номер один, – подчеркнул он.

Именно с мерами безопасности связано и время ожидания на Крымском мосту , продолжил глава региона.

Бензин и интернет

Ситуация с топливом в Крыму стабилизируется, на большинстве заправок бензин Аи-95 уже появился, продолжил руководитель республики. По его словам, дефицит вызван логистическими проблемами, однако, в течение месяца ситуация должна выровняться.

У нас напряжения по 95-му бензину действительно были из-за логистики. Три завода на юге России действительно ограниченно выпускали объем 95-го бензина. Наверное, где-то и по стране такие вещи были. Тем не менее, эта ситуация носит временный характер, преодолимый. На сегодняшний день на большинстве заправок Республики Крым топливо есть, – заявил он.

И уточнил, что из-за трудностей повышена и стоимость продукта. Вопрос ценовой политики глава Крыма пообещал решить в 30-дневный срок.