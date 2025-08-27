Сергей Аксёнов о безопасности и бытовых проблемах Крыма

Используй удобное оглавление:
Безопасность Крыма
Я говорил крымчанам, что гарантированно, благодаря тем поручениям и мерам, которые приняты по решению нашего президента, Крым защищен, защищен надежно по всем направлениям, – заявил Аксенов в ответ на вопрос о желании киевского режима вернуть полуостров и перспективах сухопутных операций ВСУ.
Он также констатировал, что Киев не оставляет попыток атаковать полуостров с воздуха, однако эффективность системы ПВО в республике достигает 97%.
Работают различные системы РЭБ. Здесь многие вопросы невозможно в публичном поле комментировать… В целом общий вклад и синхронизация работы служб, ведомств, работы систем ПВО, Черноморского флота, Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии, «Барс-Крым» и в целом правоохранительной системы позволяет обеспечить высокий уровень защиты полуострова, – сказал он.
Крымский мост и турпоток
Именно с мерами безопасности связано и время ожидания на Крымском мосту, продолжил глава региона.
Здесь хочу сказать, что с точки зрения принятых мер безопасности на Крымском мосту – это вынужденные меры, к сожалению. Безопасность превыше всего – номер один, – подчеркнул он.
Он добавил, что около 600 автомобилей пропускают на транспортный переход после досмотра единовременно. Всего в сутки по мосту проезжает порядка 25-26 тысяч машин. Еще 3,5 тысячи легковых машин въезжают в республику по сухопутному коридору через новые регионы России.
Поэтому у нас туристический сезон состоялся. Все параметры турсезона по сравнению к этому же периоду прошлого года в целом от 11 до 15% по разным подсчетам больше, чем на эту же дату прошлого года… По статистике уровень загрузки 79%, но, я думаю, что по фактическому состоянию это гораздо больше, – заявил Аксенов.
Бензин и интернет
Ситуация с топливом в Крыму стабилизируется, на большинстве заправок бензин Аи-95 уже появился, продолжил руководитель республики. По его словам, дефицит вызван логистическими проблемами, однако, в течение месяца ситуация должна выровняться.
У нас напряжения по 95-му бензину действительно были из-за логистики. Три завода на юге России действительно ограниченно выпускали объем 95-го бензина. Наверное, где-то и по стране такие вещи были. Тем не менее, эта ситуация носит временный характер, преодолимый. На сегодняшний день на большинстве заправок Республики Крым топливо есть, – заявил он.
И уточнил, что из-за трудностей повышена и стоимость продукта. Вопрос ценовой политики глава Крыма пообещал решить в 30-дневный срок.
Тема Крыма в диалоге с США
Касаясь темы международного признания Крыма, Аксенов заявил, что у американского президента Дональда Трампа не осталось сомнений по поводу российской принадлежности полуострова.
Я уверен, что у американского президента по Крыму точно не осталось никаких сомнений в части того, что Крым — это исконно русская земля. И всегда так было, и наш лидер это вопрос в 2014 году закрыл, совместно с крымчанами, которые поддержали его в 2014 году, – убежден глава региона.
При этом российско-американский диалог в целом, по мнению Аксенова, может способствовать справедливому урегулированию украинского вопроса.
источник: РИА Новости Крым
