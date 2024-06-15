Сергей Аксёнов о Гвардейском: «Состояние поселения не выдерживает никакой критики»

Помимо прочего, Сергей Аксёнов отметил, что в Гвардейском необходимо установить модульное здание под дом культуры, а также вовремя завершить благоустройство придомовой территории по ул. Остряковой, 17. Сообщается, что в следующем году также планируется благоустроить территорию соседнего двора.

В дополнение Глава Крыма сделал акцент на необходимости провести обрезку крон деревьев вдоль линий электропередачи по всей республике.

Все линии в границах населенных пунктов находятся в ведении местных администраций. Обрезку нужно провести в ближайшее время как для безопасности электроинфраструктуры, так и чтобы у граждан не возникло проблем с электроснабжением при первом же сильном порыве ветра, – отмечает Глава республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым