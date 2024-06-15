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Сергей Аксёнов о Гвардейском: «Состояние поселения не выдерживает никакой критики»

Сергей Аксёнов о Гвардейском: «Состояние поселения не выдерживает никакой критики»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:02 15.06.2024

Глава Республики Крым совершил рабочий выезд в Гвардейское сельское поселение Симферопольского района, в ходе которого были отработаны обращения и жалобы граждан. И Сергей Аксёнов резко осудил работу администрации района и сельского поселения по санитарной очистке и уборке.

Состояние поселения не выдерживает никакой критики: везде навалы строительного мусора, трава не кошена, полосы отвода вдоль железной дороги не убраны. Парковая зона возле школы-гимназии № 3 в отвратительном состоянии. Навести порядок по всем пунктам необходимо в срочном порядке, – акцентировал Глава Крыма.

Глава республики дал руководству муниципального образования неделю на исправление ситуации.

Обратился к депутатам Симферопольского районного совета с рекомендацией инициировать вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности (объявление выговора) главы администрации Гвардейского сельского поселения Игоря Вячеславовича Чичкина. Главе администрации Симферопольского района Денису Васильевичу Кратюку – замечание. В течение недели порядок должен быть наведен в полном объеме. В противном случае могут быть применены более жесткие взыскания, вплоть до увольнения, – сказал Глава Крыма.

Особое внимание в ходе выезда было уделено предпринимаемым действиям по обеспечению жителей района чистой питьевой водой. Как сообщил Денис Кратюк, план-график бурения новых скважин планируется опубликовать на следующей неделе. В то же время решаются текущие проблемы: ГУП РК «Вода Крыма» уже отрегулировало давление воды в системе водоснабжения в Строгоновке, в настоящее время работы проводятся в Трудовом и Ана-Юрте.

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Также Сергей Аксёнов напомнил, что к 1 июля в районе должны быть завершены работы по профилированию грунтовых дорог и их отсыпке щебнем. Денис Кратюк проинформировал, что из 700 километров дорог остается грейдировать еще 162 км. В районе трудится 8 бригад без отставания от установленного графика.

Помимо прочего, Сергей Аксёнов отметил, что в Гвардейском необходимо установить модульное здание под дом культуры, а также вовремя завершить благоустройство придомовой территории по ул. Остряковой, 17. Сообщается, что в следующем году также планируется благоустроить территорию соседнего двора.

В дополнение Глава Крыма сделал акцент на необходимости провести обрезку крон деревьев вдоль линий электропередачи по всей республике.

Все линии в границах населенных пунктов находятся в ведении местных администраций. Обрезку нужно провести в ближайшее время как для безопасности электроинфраструктуры, так и чтобы у граждан не возникло проблем с электроснабжением при первом же сильном порыве ветра, – отмечает Глава республики.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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