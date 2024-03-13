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Сергей Аксёнов осмотрел новый детский сад в Симферополе

Сергей Аксёнов осмотрел новый детский сад в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Социальная сфера РК 12:36 13.03.2024

Дошкольное учреждение рассчитано на 260 мест.

Глава РК Сергей Аксёнов посетил детский сад общеразвивающего вида № 29 «Буратино». Дошкольное учреждение построено в Симферополе в рамках государственной программы социально-экономического развития Крыма.

Сергей Аксёнов осмотрел новый детский сад в Симферополе

Сергей Аксёнов осмотрел помещения детского сада, в том числе хозяйственный, пищевой и медицинский блок, музыкальный и спортивный залы, изостудию, кабинет психолога. Учреждение оснащено необходимым оборудованием. Здесь также созданы условия для маломобильных граждан и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В целом здание рассчитано на 260 детей одиннадцати возрастных групп.

Сергей Аксёнов осмотрел новый детский сад в Симферополе

Как отметил Сергей Аксёнов, в Республике при поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина продолжается работа по обеспечению доступности дошкольного образования для детей.

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Сергей Аксёнов осмотрел новый детский сад в Симферополе

Полный охват ребят дошкольным образованием является одной из приоритетных задач органов власти. Уверен, маленькие симферопольцы будут с удовольствием ходить в этот детский сад, расти, развиваться и социализироваться, – сказал Аксёнов.

Сергей Аксёнов осмотрел новый детский сад в Симферополе

Когда новый детский сад примет первых воспитанников? Учреждение получило лицензию на оказание образовательных услуг 1 марта 2024 года. В настоящее время продолжается процесс комплектации кадрами, а также прием документов для зачисления детей.

Фото: пресс-служба Главы РК.

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