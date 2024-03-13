Сергей Аксёнов осмотрел новый детский сад в Симферополе

Дошкольное учреждение рассчитано на 260 мест.

Глава РК Сергей Аксёнов посетил детский сад общеразвивающего вида № 29 «Буратино». Дошкольное учреждение построено в Симферополе в рамках государственной программы социально-экономического развития Крыма.

Сергей Аксёнов осмотрел помещения детского сада, в том числе хозяйственный, пищевой и медицинский блок, музыкальный и спортивный залы, изостудию, кабинет психолога. Учреждение оснащено необходимым оборудованием. Здесь также созданы условия для маломобильных граждан и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В целом здание рассчитано на 260 детей одиннадцати возрастных групп.

Как отметил Сергей Аксёнов, в Республике при поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина продолжается работа по обеспечению доступности дошкольного образования для детей.

Полный охват ребят дошкольным образованием является одной из приоритетных задач органов власти. Уверен, маленькие симферопольцы будут с удовольствием ходить в этот детский сад, расти, развиваться и социализироваться, – сказал Аксёнов.

Когда новый детский сад примет первых воспитанников? Учреждение получило лицензию на оказание образовательных услуг 1 марта 2024 года. В настоящее время продолжается процесс комплектации кадрами, а также прием документов для зачисления детей.

Фото: пресс-служба Главы РК.