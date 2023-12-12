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Сергей Аксёнов отметил крымчан государственными наградами в честь Дня Конституции России

Сергей Аксёнов отметил крымчан государственными наградами в честь Дня Конституции России

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:45 12.12.2023

Также юным крымчанам вручены первые паспорта граждан РФ.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов вручил награды работникам различных отраслей в День Конституции Российской Федерации.

Сергей Аксёнов отметил крымчан государственными наградами в честь Дня Конституции России

Сергей Аксёнов поздравил присутствующих с праздником и отметил, что День Конституции РФ – одна из самых важных государственных дат страны.

Сергей Аксёнов отметил крымчан государственными наградами в честь Дня Конституции России

Крымская молодежь должна знать, что Конституция – Основной закон и правовой фундамент нашей большой Родины России. В этом документе отражены важнейшие вопросы, в том числе и связанные с возвращением домой наших исторических территорий. Как и вся страна, Республика Крым отмечает все государственные праздники Российской Федерации – это дает нам чувство единения. Вместе со всей страной крымчане вносят свой вклад в развитие России. Также хочется поблагодарить и всех, кто работает на благо российского Крыма. Вместе мы сумеем выполнить все поставленные задачи, – сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов отметил крымчан государственными наградами в честь Дня Конституции России

Аксёнов вручил крымчанам заслуженные награды и знаки отличия Российской Федерации и Республики Крым. В частности, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетную грамоту Президента Российской Федерации, медаль «За доблестный труд», медаль «За защиту Республики Крым», Почетные грамоты Совета министров Республики Крым, Благодарности Главы Республики Крым, отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым».

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Сергей Аксёнов отметил крымчан государственными наградами в честь Дня Конституции России

Также Сергей Аксёнов вручил первые паспорта граждан Российской Федерации 14-летним жителям Республики.

Сергей Аксёнов отметил крымчан государственными наградами в честь Дня Конституции России

Глава Крыма пожелал юным крымчанам любить свою семью и Родину, гордиться тем, что они являются гражданами России.

Сергей Аксёнов отметил крымчан государственными наградами в честь Дня Конституции России

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.

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