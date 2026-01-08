Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Сергей Аксёнов озвучил итоги и планы по благоустройству в Крыму общественных пространств
Новости Республики
Сергей Аксёнов озвучил итоги и планы по благоустройству в Крыму общественных пространств
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сергей Аксёнов озвучил итоги и планы по благоустройству в Крыму общественных пространств

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:34 08.01.2026

В Республике Крым продолжается масштабная работа по формированию комфортной городской среды. Об этом Глава Республики Крым заявил в своем Telegram-канале. Как напомнил Сергей Аксёнов, в 2025 году на данные цели было предусмотрено порядка 5,8 млрд рублей.

На конец прошедшего года в республике благоустроены 92 детских площадки, 103 общественных и 283 дворовых территории. Завершены работы на значимых общественных пространствах, в том числе на территории общего пользования в Бахчисарае по улице Гагарина, сквере памяти погибших в результате взрыва жилого дома в Евпатории по улице Некрасова, общественной территории вдоль улицы Магдесяна в Армянске, сквере Героев Перекопа в Красноперекопске, сквере «40 лет Победы» и парке «Морской сад» в Феодосии, парке имени Т.Г. Шевченко и сквере Студенческий в Симферополе, – перечислил Глава Крыма.

Кроме того, в Детском парке в Симферополе работы выполнены в рамках заключенного контракта, в 2026 году они должны быть завершены. Продолжается благоустройство сквера «Городской сад» в Ялте.

Узнайте больше:  5 января – Федул Зимний. Колдуны нынче весьма сильны

В 2026 году планируется завершить благоустройство еще трех общественных территорий: парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина и сквера Победы в Симферополе, сквера по улице Коммунальной в пгт Нижнегорский.

Также Сергей Аксёнов напомнил, что в августе 2025 года Крым участвовал во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

По итогам отбора проект в Евпатории получил федеральную поддержку и финансирование в категории «Малые города с численностью населения от 100 тыс. человек до 300 тыс. человек включительно» – это детский Мойнакский парк. Реализация объекта запланирована на 2026 год. Сейчас ведутся работы по разработке проектной документации.

Помимо этого, в 2026 году по линии Министерства жилищно-коммунального хозяйства РК планируется благоустройство 133 общественных и дворовых территорий.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 23

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.