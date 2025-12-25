Сергей Аксёнов озвучил итоги уходящего года в программе «Серьезный разговор» на телеканале «Крым 24»

Особый акцент Сергей Аксёнов сделал на работе должностных лиц с обращениями граждан. По мнению Главы республики, это первостепенный критерий в оценке трудовой деятельности любого чиновника.

Считаю, что грамотно выстроенная обратная связь с населением играет ключевую роль в решении большинства проблем. Ведь никто лучше самих крымчан не знает об этих проблемах. Люди напрямую заинтересованы в том, чтобы качество предоставляемых им услуг повышалось. При этом здесь важны как оперативность, так и результативность. Недопустимо давать формальный ответ, необходимо вникать в детали, определять, что можно сделать, как помочь. Причем обратная связь должна поступать от руководителей. Именно начальники на местах в состоянии принять оперативное решение и имеют на это полномочия, – сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов отметил, что работа по улучшению коммуникации населения с органами власти продолжается.

В целом мы выстроили модель, при которой обратная связь с заявителем осуществляется в любом случае, стараемся не превращать это в бюрократический процесс, подходим неформально. Однако еще есть над чем работать: нужно избавляться от ничего не значащих отписок, откровенного отфутболивания граждан и перенаправления на лиц, не уполномоченных на решение проблемы, – обозначил задачи Глава республики.

Отвечая на вопрос о дальнейшем совершенствовании деятельности ГУП РК «Крымэнерго», Сергей Аксёнов напомнил о планах заменить в 2026 году порядка 250 трансформаторных подстанций в различных муниципалитетах для стабилизации напряжения в сетях, а также довести число реализации договоров на технологическое присоединение до 20 тысяч за год.

По словам Главы Крыма, за последние полтора года качество, эффективность, скорость и прозрачность работы предприятия значительно возросли.

Еще одной темой интервью стала газификация. Сергей Аксёнов отметил, что Крым является одним из наиболее газифицированных регионов в России и работа в этом направлении не прекращается.

Мы определили наименее газифицированные районы, будем делать упор на них: Белогорский, Нижнегорский, Первомайский, Советский. В Белогорском районе уже приступили к разработке соответствующей проектной документации. Кроме того, продолжается социальная догазификация по поручению Президента, то есть доводим газ непосредственно до границ земельных участков с домовладениями. Общий объем газификации Крыма оценивается в размере около 40 млрд рублей – эта сумма требуется, чтобы обеспечить 100 % населенных пунктов республики газом. Данную задачу сможем закрыть по достижении целей спецоперации, – сообщил Глава республики.

Помимо этого, Сергей Аксёнов остановился на вопросе поддержки многодетных семей и повышения демографии в целом.

Это важная составляющая жизни, от которой зависит экономическая стабильность и дальнейшее развитие страны. Мы должны создавать условия, чтобы люди хотели заводить больше детей, чтобы обладали материальными благами и возможностями для этого. Сегодня, конечно, улучшение демографии – одна из приоритетных задач государственной политики. Работа ведется как на федеральном, так и на региональном уровне, – добавил Глава Крыма.

В заключение программы Сергей Аксёнов пожелал крымчанам и всем гражданам России здоровья и благополучия: «Верьте в нашу страну. Верьте нашему Президенту. Любите свою Родину. Ничего не бойтесь. Все у нас с вами получится. Двигаемся вперед вместе».