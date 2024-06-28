Сергей Аксёнов передал крымчанам Благодарственные письма Президента России

Награды вручены за активное участие в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации в марте 2024 года. В числе поощренных – сотрудники Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым.

Сергей Аксёнов выразил признательность крымчанам за высокий профессионализм и добросовестный труд на благо Крыма и всей России.

В мероприятии принял участие министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Альберт Куршутов.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым