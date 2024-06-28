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Сергей Аксёнов передал крымчанам Благодарственные письма Президента России

Сергей Аксёнов передал крымчанам Благодарственные письма Президента России

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:32 28.06.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов передал крымчанам Благодарственные письма Президента Российской Федерации Владимира Путина и Первого заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко.

Награды вручены за активное участие в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации в марте 2024 года. В числе поощренных – сотрудники Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым.

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Сергей Аксёнов выразил признательность крымчанам за высокий профессионализм и добросовестный труд на благо Крыма и всей России.

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В мероприятии принял участие министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Альберт Куршутов.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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