Сергей Аксёнов передал крымчанам Благодарственные письма Президента России

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов передал крымчанам Благодарственные письма Президента Российской Федерации Владимира Путина и Первого заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко.
Награды вручены за активное участие в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации в марте 2024 года. В числе поощренных – сотрудники Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым.
Сергей Аксёнов выразил признательность крымчанам за высокий профессионализм и добросовестный труд на благо Крыма и всей России.
В мероприятии принял участие министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Альберт Куршутов.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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