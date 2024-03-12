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Сергей Аксёнов передал золотую звезду Героя России семье гвардии майора Дмитрия Дегтярева

Сергей Аксёнов передал золотую звезду Героя России семье гвардии майора Дмитрия Дегтярева

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:51 12.03.2024

Высокое звание было присвоено за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации.

По поручению Президента России Владимира Путина Глава Республики Крым Сергей Аксёнов передал государственную награду медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации семье гвардии майора Воздушно-десантных войск Дмитрия Дегтярева.

Сергей Аксёнов передал золотую звезду Героя России семье гвардии майора Дмитрия Дегтярева

Звание Героя России было присвоено гвардии майору Дмитрию Дегтяреву посмертно Указом Президента РФ от 25 декабря 2023 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Сергей Аксёнов передал золотую звезду Героя России семье гвардии майора Дмитрия Дегтярева

Сергей Аксёнов выразил глубокие соболезнования семье и сослуживцам павшего воина.

Сергей Аксёнов передал золотую звезду Героя России семье гвардии майора Дмитрия Дегтярева

Получив ранение, Дмитрий Сергеевич не оставил поле боя и ценой своей жизни сберег товарищей. Это поступок настоящего мужчины и защитника своей Родины. Уверен, дети будут гордиться своим отцом и сберегут память о его подвиге, – сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов передал золотую звезду Героя России семье гвардии майора Дмитрия Дегтярева

В свою очередь, начальник артиллерии ВДВ России гвардии полковник Алексей Конаков отметил, что Дмитрий Дегтярев всегда был примером для своих сослуживцев и образцом для подражания среди своих подчиненных. Его подвиг стал доказательством преданности Отчизне и своему народу.

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Сергей Аксёнов передал золотую звезду Героя России семье гвардии майора Дмитрия Дегтярева

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.

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