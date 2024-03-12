Сергей Аксёнов передал золотую звезду Героя России семье гвардии майора Дмитрия Дегтярева

Высокое звание было присвоено за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации.

По поручению Президента России Владимира Путина Глава Республики Крым Сергей Аксёнов передал государственную награду медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации семье гвардии майора Воздушно-десантных войск Дмитрия Дегтярева.

Звание Героя России было присвоено гвардии майору Дмитрию Дегтяреву посмертно Указом Президента РФ от 25 декабря 2023 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Сергей Аксёнов выразил глубокие соболезнования семье и сослуживцам павшего воина.

Получив ранение, Дмитрий Сергеевич не оставил поле боя и ценой своей жизни сберег товарищей. Это поступок настоящего мужчины и защитника своей Родины. Уверен, дети будут гордиться своим отцом и сберегут память о его подвиге, – сказал Глава Крыма.

В свою очередь, начальник артиллерии ВДВ России гвардии полковник Алексей Конаков отметил, что Дмитрий Дегтярев всегда был примером для своих сослуживцев и образцом для подражания среди своих подчиненных. Его подвиг стал доказательством преданности Отчизне и своему народу.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.