Сергей Аксёнов передал золотую звезду Героя России семье гвардии майора Дмитрия Дегтярева

Высокое звание было присвоено за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации.
По поручению Президента России Владимира Путина Глава Республики Крым Сергей Аксёнов передал государственную награду медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации семье гвардии майора Воздушно-десантных войск Дмитрия Дегтярева.
Звание Героя России было присвоено гвардии майору Дмитрию Дегтяреву посмертно Указом Президента РФ от 25 декабря 2023 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.
Сергей Аксёнов выразил глубокие соболезнования семье и сослуживцам павшего воина.
Получив ранение, Дмитрий Сергеевич не оставил поле боя и ценой своей жизни сберег товарищей. Это поступок настоящего мужчины и защитника своей Родины. Уверен, дети будут гордиться своим отцом и сберегут память о его подвиге, – сказал Глава Крыма.
В свою очередь, начальник артиллерии ВДВ России гвардии полковник Алексей Конаков отметил, что Дмитрий Дегтярев всегда был примером для своих сослуживцев и образцом для подражания среди своих подчиненных. Его подвиг стал доказательством преданности Отчизне и своему народу.
Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.
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