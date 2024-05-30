Сергей Аксёнов поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение серии терактов в Крыму

Они – профессионалы с большой буквы, мужественные и отважные люди, настоящие бойцы невидимого фронта. Спасибо всем за огромный вклад в обеспечение безопасности Крыма, – заявил Глава Крыма.

Глава республики добавил, что враги, которые хотят нанести вред России и ее гражданам, должны помнить, что от возмездия не уйдет никто.

СПРАВКА. По информации ФСБ России, взрывы на ж/д транспорте по указанию украинской военной разведки готовили пять завербованных жителей Крыма. Их задачей было парализовать движение поездов, в том числе военного назначения. Также они передавали данные об объектах ПВО и организации обороны Крымского моста. Руководил диверсантами гражданин России, он подорвался на взрывном устройстве при его извлечении из схрона и погиб. Другие фигуранты задержаны и дают признательные показания.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым