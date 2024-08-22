Сергей Аксёнов поблагодарил сотрудников ФСБ за задержание в Крыму агентов разведки Украины

Сообщается, что задержанные – двое граждан России и один гражданин Молдавии – планировали устроить подрывы на территории Крыма. Как уточнили в Центре общественных связей ФСБ России, среди целей диверсантов была насосная станция, снабжающая водой город-герой Керчь. Кроме того, они собирали сведения о российских военных.

В настоящее время задержанные дают признательные показания, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств их противоправной деятельности в интересах спецслужб Украины.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым