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Сергей Аксёнов поблагодарил сотрудников ФСБ за задержание в у агентов разведки Украины
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сергей Аксёнов поблагодарил сотрудников ФСБ за задержание в Крыму агентов разведки Украины

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:58 22.08.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов выразил благодарность сотрудникам Федеральной службы безопасности Российской Федерации за задержание трех агентов военной разведки Украины — здесь подробности.

В Республике Крым и в городе Севастополе задержаны очередные украинские агенты, планировавшие теракты на важных объектах. Благодарю сотрудников ФСБ за системную, эффективную работу. Враги должны знать, что никакие меры конспирации их не спасут. Найдут и накажут каждого, – говорится в комментарии Главы Крыма.

Сообщается, что задержанные – двое граждан России и один гражданин Молдавии – планировали устроить подрывы на территории Крыма. Как уточнили в Центре общественных связей ФСБ России, среди целей диверсантов была насосная станция, снабжающая водой город-герой Керчь. Кроме того, они собирали сведения о российских военных.

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В настоящее время задержанные дают признательные показания, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств их противоправной деятельности в интересах спецслужб Украины.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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