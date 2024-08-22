Сергей Аксёнов поблагодарил сотрудников ФСБ за задержание в Крыму агентов разведки Украины

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов выразил благодарность сотрудникам Федеральной службы безопасности Российской Федерации за задержание трех агентов военной разведки Украины — здесь подробности.
В Республике Крым и в городе Севастополе задержаны очередные украинские агенты, планировавшие теракты на важных объектах. Благодарю сотрудников ФСБ за системную, эффективную работу. Враги должны знать, что никакие меры конспирации их не спасут. Найдут и накажут каждого, – говорится в комментарии Главы Крыма.
Сообщается, что задержанные – двое граждан России и один гражданин Молдавии – планировали устроить подрывы на территории Крыма. Как уточнили в Центре общественных связей ФСБ России, среди целей диверсантов была насосная станция, снабжающая водой город-герой Керчь. Кроме того, они собирали сведения о российских военных.
В настоящее время задержанные дают признательные показания, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств их противоправной деятельности в интересах спецслужб Украины.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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