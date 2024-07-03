Сергей Аксёнов побывал в Мазанском и Донском сельских поселениях Симферопольского района

Среди прочего, жители Симферопольского района жаловались на нерегулярное движение общественного транспорта и нарушение перевозчиками заявленного расписания. Как пояснил Денис Кратюк, чаще всего это происходит из-за дорожных заторов, предпринимаются необходимые меры по отладке графика движения. Сергей Аксёнов подчеркнул, что граждан необходимо заранее информировать о сбоях в работе транспорта, возникающих по объективным причинам.

Проблемный вопрос, связанный с подтоплением трассы Симферополь – Перевальное из-за аварий на водопроводных сетях, был разрешен. Глава республики сообщил, что проведены необходимые работы, которые помогут минимизировать риски повторения подобных ситуаций.

В Строгоновке продолжается процесс газификации. Контракт на строительство сетей газоснабжения будет реализован в полном объеме. Уточняется, что соответствующий график будет опубликован на официальных сайтах Министерства топлива и энергетики Республики Крым и администрации района.

Также Денис Кратюк доложил, что защита от скачков напряжения в электрических сетях Николаевки будет обеспечена за счет обновления трансформаторной подстанции, работы по которому должны были завершиться к 1 июля. В селе Равнополье ГУП РК «Вода Крыма» приведет в порядок инженерные сети, которые требуют чистки. Помимо этого, сообщается, что в ряде садоводческих потребительских кооперативов Симферопольского района планируется скорректировать межевание земельных участков.

Сергей Аксёнов заострил внимание на просьбе жителей Новоселовки организовать работу детского сада на территории села. Глава Крыма поручил администрации района совместно с Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым проработать этот вопрос. В свою очередь, Денис Кратюк проинформировал, что изучается вариант установки модульного здания на месте старого детсада.

В ходе рабочего выезда Глава республики посетил Мазанское сельское поселение. Так, в Мазанке Сергей Аксёнов поставил задачу привести в порядок русло реки Бештерек, протекающей через село, а также оборудовать автомобильный и пешеходный переходы на улице Садовой. Кроме того, будут рассмотрены варианты ремонта здания дома культуры в Красновке или его замена на современный модуль.

Далее Глава Крыма осмотрел социальные и инфраструктурные объекты Донского сельского поселения, в том числе в селах Донское, Кленовка, Верхнекурганное, Дмитрово.

Сергей Аксёнов дал поручение обследовать здание Донского сельского дома культуры и принять решение о его ремонте. Отмечается также, что до конца текущего года в Донском планируется установить две детские игровые площадки.

Подводя итоги выездной работы, Сергей Аксёнов сообщил, что в селах проведено грейдирование улично-дорожной сети.

Дороги отсыпаны щебнем. На сегодняшний день это оптимальный вариант, но в перспективе, конечно, у нас асфальтирование дорог. Освещение на значительной части улиц организовано, опорная сеть оборудована осветительными приборами. Замечаний по санитарной очистке нет, мусор вывозится своевременно. При этом до 1 августа территория Донского сельского поселения должна быть полностью очищена от порубленного сухостоя, – заявил Глава республики.

В заключение Сергей Аксёнов поручил Денису Кратюку актуализировать и опубликовать на сайте администрации все полученные поручения и поставленные задачи для удобства жителей.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым