Сергей Аксёнов: «Под девизом «Готов к труду и обороне» наш народ одерживал победы»

Глава Республики Крым наградил членов команды Республики Крым, одержавших победу в финале IV Всероссийского фестиваля чемпионов ГТО «Игры ГТО». Сергей Аксёнов выразил признательность крымским спортсменам и их тренерам за высокий результат, а также за пример, который они подают всем крымчанам.
Спорт воспитывает и дисциплинирует, закаляет характер, учит преодолевать трудности и достигать поставленных целей. Эти качества необходимы для людей всех возрастов и профессий. Под девизом «Готов к труду и обороне» наш народ одержал много побед. Уверен, что число крымчан, занимающихся физкультурой и сдавших нормы ГТО, будет расти и дальше, – считает Глава Крыма.
Глава республики также отметил важность дальнейшей популяризации и развития всех видов спорта.
Органы власти приложат для этого все необходимые усилия. Благодарю наших спортсменов за то, что достойно представляют Крым на соревнованиях самых разных уровней, – сказал Глава Крыма.
В ответном слове спортсмены поблагодарили Сергея Аксёнова за поддержку и возможность представлять республику на масштабном фестивале, где собрались лучшие из лучших. Помимо общей победы, членам крымской команды удалось установить два рекорда. Учитель МБОУ «Восходненская школа имени В.И. Криворотова» Елена Южакова и президент региональной Федерации функционального многоборья, тренер по кроссфиту Эдем Аметов в своих видах соревнований заняли первые места, установив рекорды.
Сергей Аксёнов вручил спортсменам заслуженные награды: Благодарности Главы Республики Крым, Отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым».
Глава республики также поддержал инициативу провести в Крыму фестиваль «Иду на рекорд» ко Дню физкультурника, который отмечается в России в августе.
СПРАВКА. Финал IV Всероссийского фестиваля чемпионов ГТО «Игры ГТО» проходил в городе Сочи с 19 по 21 апреля и был приурочен к 10-летию возрождения комплекса ГТО в современной России. Команды из 38 регионов страны боролись за попадание в финал, участвуя в 5 видах гонок: беговая эстафета, силовая эстафета, парная гонка, эстафета «челночный бег» и «Гонка ГТО классика».
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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