Сергей Аксёнов: «Подготовка к отопительному сезону должна проводиться в домах независимо от формы управления»

В ходе мероприятия обсуждались вопросы жилищно-коммунального хозяйства, в том числе санитарной очистки и уборки, благоустройства придомовых и общественных территорий, работы общественного транспорта, другие.

Особое внимание уделено теме готовности муниципалитетов к прохождению отопительного сезона. Сергей Аксёнов распорядился усилить работу по этому направлению – все насущные вопросы должны быть закрыты до 10 октября. При этом важно сосредоточиться на утеплении не только социальных объектов, но и многоквартирных домов.

Подготовку к отопительному сезону необходимо вести независимо от формы управления многоквартирного дома. Неважно, находится он на балансе управляющей компании или в непосредственном управлении, за каждым домом должно быть закреплено конкретное должностное лицо, которое сможет помочь жителям решить проблемы, в том числе касающиеся утепления дома, создания теплового контура. Организовать замену окон и герметизацию входных дверей в подъездах не требует больших капиталовложений. Всегда можно найти варианты финансирования работ, если у собственников недостаточно средств на счету, – считает Глава Крыма.

Сергей Аксёнов также напомнил, что во всех подъездах МКД должны быть размещены информационные листовки с номерами телефонов ответственных лиц из администрации муниципалитета, депутатов, а также всех аварийных служб.

Кроме того, Глава республики поручил профильным ведомствам для удобства граждан опубликовать актуальную информацию о местах, где возможно приобрести уголь и дрова.

Сергей Аксёнов подчеркнул:

Отопительный сезон должен пройти без сбоев. Ключевым в этом вопросе остается отлаженная коммуникация и взаимодействие между профильными службами и органами власти всех уровней.

По информации министра жилищно-коммунального хозяйства РК Захара Щегленко, в некоторых муниципальных образованиях выявлены недочеты в ходе подготовки многоквартирных домов к отопительному периоду. На исправление замечаний дается недельный срок. Усилить работу с МКД в первую очередь требуется в городе Бахчисарае.

Вместе с тем объекты образования, здравоохранения и культуры заканчивают подготовку своих систем отопления. Остается завершить работу в школах Первомайского и Черноморского районов, предельный срок – 15 октября.

С 7 октября Служба по экологическому и технологическому надзору РК начинает плановые проверки всех объектов на предмет готовности к холодному времени года.

Отдельно первый заместитель министра транспорта РК Арсений Козловский доложил об осуществляемых мерах по подготовке к зиме спецтехники для содержания дорог. На постоянной основе проводится проверка ее исправности.

В мероприятии приняли участие Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, вице-премьеры и министры Правительства Республики Крым, главы администраций муниципальных образований, другие.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым