Сергей Аксёнов подписал бюджет РК на 2026 год, принятый Государственным Советом РК

Доходы бюджета в следующем году составят 241,5 млрд рублей, расходы – 245,4 млрд рублей. Дефицит прогнозируется в размере 3,9 млрд рублей, он полностью обеспечен источниками финансирования. Это говорит о сбалансированности бюджета.
Все социальные обязательства перед гражданами, включая, безусловно, участников специальной военной операции, будут выполнены в полном объеме.
В 2026 году дополнительные средства, говорится в сообщении Главы республики, направлены в том числе:
- на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы (6,5 млрд рублей);
- на создание резерва на случай ликвидации ЧС (4,2 млрд рублей);
- на предоставление единовременной денежной компенсации взамен предоставления земельного участка в собственность участникам СВО (3,5 млрд рублей);
- на дотирование муниципальных образований для решения социально значимых вопросов (1,5 млрд рублей);
- на предоставление ежемесячной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и принятым в приемную семью, и денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям, а также на обеспечение жильем детей-сирот (1,4 млрд рублей).
СПРАВКА. 28 ноября на заседании Государственного Совета Республики Крым депутатами принят бюджет Крыма на 2026 год и плановый период 2027–2028 гг., а также бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
С тегами: бюджет Крыма