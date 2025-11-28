Сергей Аксёнов подписал бюджет РК на 2026 год, принятый Государственным Советом РК

Доходы бюджета в следующем году составят 241,5 млрд рублей, расходы – 245,4 млрд рублей. Дефицит прогнозируется в размере 3,9 млрд рублей, он полностью обеспечен источниками финансирования. Это говорит о сбалансированности бюджета.

Все социальные обязательства перед гражданами, включая, безусловно, участников специальной военной операции, будут выполнены в полном объеме.

В 2026 году дополнительные средства, говорится в сообщении Главы республики, направлены в том числе: