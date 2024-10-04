Сергей Аксёнов поручил отрегулировать работу аптечной системы в отдаленных крымских селах

Жители небольших населенных пунктов жалуются на отсутствие аптек как таковых. Так не пойдет. Обеспечение доступности лекарственных препаратов – одна из важнейших задач органов власти, – акцентировал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что реализовывать лекарства можно на базе фельдшерско-акушерских пунктов или врачебных амбулаторий.

В случае если это не представляется возможным по какой-либо причине, в поселение должна приезжать мобильная аптека по четкому графику, составленному на основании заявок граждан, – сказал Глава Крыма, поручив заместителю Председателя Совета министров РК – министру труда и социальной защиты РК Елене Романовской проконтролировать решение вопроса.

Так, в ближайшее время продажа лекарственных средств и выдача льготных препаратов начнутся в селе Зыбины Белогорского района на базе местного ФАПа. Сергей Аксёнов согласовал соответствующее решение с руководством ГБУЗ «Белогорская центральная районная больница».

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым