Футболисты, проживающие в Суворовском сельском поселении, обратились с просьбой обустроить площадку для тренировок и матчей. Как уточнил глава администрации Сакского района Владислав Хаджиев, игроки предлагают организовать поле в селе Желтокаменка.

Сергей Аксёнов поручил сделать все расчеты в кратчайшие сроки, чтобы принять решение к ближайшему понедельнику.

Давайте организуем футбольное поле с хорошим газоном, чтобы создать ребятам условия для занятий. Если количество спортсменов и тренеров увеличится, мы изучим возможность организации и другой инфраструктуры, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Пользователи одной из библиотек Сакского района пожаловались на недостаточное отопление помещения в холодное время года. Глава Крыма подчеркнул важность организации комфорта для людей и поставил задачу оснастить все местные учреждения культуры приборами отопления и кондиционирования в качестве временной меры. Вопрос с ремонтом котельного оборудования будет решаться постепенно.

Также жители района сообщили, что перевозчики нарушают утвержденное расписание движения общественного транспорта. Сергей Аксёнов отметил, что количество подвижного состава на маршрутах должно быть увеличено, и поручил определиться с решением данной проблемы к понедельнику.

Задержек в расписании быть не должно. Движение транспорта утром и вечером – на особом контроле местных органов власти, – акцентировал Глава республики.

Помимо этого, Глава Крыма обратил внимание руководства администрации на качество профилирования грунтовых дорог.

Еще на этапе отгрузки щебня нужно проводить приемочный контроль. Если на участок доставляется материал низкого качества, значит, администрация не справляется со своими функциональными обязанностями, – считает Глава республики.

Отдельно Сергей Аксёнов озвучил необходимость подготовить список сел и конкретных локаций, где планируется установить детские площадки, чтобы включить их строительство в план на 2025 год.

В селе Журавли Сергей Аксёнов отметил, что покос травы производится своевременно, однако надо навести более тщательный порядок на обочинах дорог. Глава республики еще раз напомнил, что уборка спиленных веток деревьев и навалов строительного мусора обязательна во всех муниципальных образованиях.

Сообщается, что вокруг МБОУ «Журавлинская средняя школа» планируется в текущем году установить новый забор. При этом остекление в учреждении заменено, отремонтирован тротуар вдоль его территории. В то же время требуется изучить варианты благоустройства школьного двора.

Далее Сергей Аксёнов осмотрел Митяевский дом культуры 1966 года постройки и переговорил с его руководителем. Глава Крыма пообещал изучить возможность оказания материально-технической помощи учреждению. Озвучено предложение организовать показ художественных фильмов во всех домах культуры республики, в которых имеются технические возможности. Сергей Аксёнов поручил определиться с фильмографией и докупить недостающую аппаратуру.

Модульный детский сад села Митяево «Тополек» огражден забором, однако Глава Крыма отметил необходимость демонтировать или продать заброшенное здание, расположенное рядом с детским учреждением. В рамках посещения МБОУ «Митяевская средняя школа» Сергей Аксёнов пообщался с коллективом и подчеркнул, что требующаяся материально-техническая помощь будет предоставлена. Отмечается, что школа готова к началу учебного года в полном объеме. То же касается и МБОУ «Шелковичненская средняя школа», готовность которой оценил Глава республики.

В ходе рабочего выезда Сергей Аксёнов встретился с жителями Сакского района, озвучившими ряд других проблем, в том числе связанных с недостаточным освещением улиц, неотремонтированными тротуарами, перебоями в водоснабжении из-за аварий, грубым обращением водителей автобусов к детям, пользующимся правом льготного проезда. Все жалобы будут отработаны ответственными лицами в ближайшее время.

Также Глава Крыма посетил села Листовое и Долинка.

В выездной работе приняла участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Светлана Маслова.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым