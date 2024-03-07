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Сергей Аксёнов посетил паралимпийскую чемпионку Татьяну Якибчук

Сергей Аксёнов посетил паралимпийскую чемпионку Татьяну Якибчук

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:17 07.03.2024

Глава Крыма поздравил спортсменку с наступающим 8 Марта.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов посетил паралимпийскую чемпионку по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, мастера спорта международного класса, заслуженного работника физической культуры и спорта РК Татьяну Якибчук.

Сергей Аксёнов посетил паралимпийскую чемпионку Татьяну Якибчук

В ходе визита обсуждались актуальные вопросы сферы физической культуры и спорта, а также ряд трудностей, с которыми могут сталкиваться спортсмены с инвалидностью. Глава Крыма подчеркнул, что развитие спорта в Республике является одной из приоритетных задач властей всех уровней.

Сергей Аксёнов посетил паралимпийскую чемпионку Татьяну Якибчук

Сергей Аксёнов поблагодарил Татьяну Якибчук за активную гражданскую позицию и ее деятельность по продвижению спорта лиц с ограниченными возможностями в Крыму.

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Сергей Аксёнов посетил паралимпийскую чемпионку Татьяну Якибчук

В преддверии Международного женского дня Глава РК вручил паралимпийской чемпионке памятный подарок.

Сергей Аксёнов посетил паралимпийскую чемпионку Татьяну Якибчук

Татьяна Михайловна Якибчук родилась 21 ноября 1968 года в городе Симферополе. Среди побед украинской и российской паралимпийской легкоатлетки серебряная медаль летних Паралимпийских игр 2004 года в Афинах, титул чемпионки летних Паралимпийских игр 2008 года в Пекине и другие.

Сергей Аксёнов посетил паралимпийскую чемпионку Татьяну Якибчук

В настоящее время Татьяна Михайловна занимается развитием и поддержкой спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и паралимпийского движения в Республике Крым.

Сергей Аксёнов посетил паралимпийскую чемпионку Татьяну Якибчук

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.

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