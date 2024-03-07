Сергей Аксёнов посетил паралимпийскую чемпионку Татьяну Якибчук

Глава Крыма поздравил спортсменку с наступающим 8 Марта.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов посетил паралимпийскую чемпионку по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, мастера спорта международного класса, заслуженного работника физической культуры и спорта РК Татьяну Якибчук.

В ходе визита обсуждались актуальные вопросы сферы физической культуры и спорта, а также ряд трудностей, с которыми могут сталкиваться спортсмены с инвалидностью. Глава Крыма подчеркнул, что развитие спорта в Республике является одной из приоритетных задач властей всех уровней.

Сергей Аксёнов поблагодарил Татьяну Якибчук за активную гражданскую позицию и ее деятельность по продвижению спорта лиц с ограниченными возможностями в Крыму.

В преддверии Международного женского дня Глава РК вручил паралимпийской чемпионке памятный подарок.

Татьяна Михайловна Якибчук родилась 21 ноября 1968 года в городе Симферополе. Среди побед украинской и российской паралимпийской легкоатлетки серебряная медаль летних Паралимпийских игр 2004 года в Афинах, титул чемпионки летних Паралимпийских игр 2008 года в Пекине и другие.

В настоящее время Татьяна Михайловна занимается развитием и поддержкой спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и паралимпийского движения в Республике Крым.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.