Сергей Аксёнов посетил социальные объекты Кировского района

В селе Владиславовка вместе с местными жителями обсудили вопросы водообеспечения, работы общественного транспорта, состояния дорог и тротуаров. Сергей Аксёнов сообщил, что тротуары на центральной улице села будут отремонтированы до конца первого квартала следующего года. Отдельно Министерству транспорта Республики Крым и ГУП РК «Крымавтодор» поручено рассмотреть возможность асфальтирования двух улиц и разворотного автомобильного кольца от железнодорожной станции в следующем году и ускорить ремонт автомобильного моста. Помимо этого, будет проработан вопрос организации движения и ремонта дороги от села Кринички до выхода на трассу «Таврида» – Старый Крым.

Здание Владиславовской общеобразовательной школы требует модернизации, соответствующий проект разработан, при этом техническое оснащение учреждения – на хорошем уровне. Также будет рассмотрен вопрос установки модульного детского сада.

В селе Новопокровка произведено щебневание дорог. Здание Новопокровской общеобразовательной школы построено достаточно давно, установлены модульный спортзал и пищеблок. В селе остро стоит проблема водообеспечения. На данный момент проложено 18 км трубопровода, работы продолжаются и должны быть завершены до конца года.

В ходе рабочей поездки Сергей Аксёнов принял участие в церемонии возложения цветов на новой Аллее Славы в честь погибших участников СВО в пгт Кировское.

Здесь же Сергей Аксёнов посетил МБОУ «Кировская школа-гимназия № 2», где требуется ремонт кровли, вентиляции и канализации. Для решения проблемы гидроизоляции здания необходим осмотр фундамента и территории школы специалистами, заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Николай Воробьев возьмет этот вопрос на особый контроль.

Также планируется просчитать объем средств, необходимый для ремонта кровли инфекционного отделения Кировской ЦРБ, и приобрести аппаратуру для рентгена и УЗИ. В Кировский Дом культуры будет закуплено необходимое оборудование для полноценной организации кинопоказов.

Кроме того, жители района пожаловались на автомобили, которые при перевозке щебня с Холодовского карьера нарушают логистику и разрушают покрытие улиц населенных пунктов района. Сергей Аксёнов заявил, что собственники карьера должны будут отремонтировать и восстановить дороги за свой счет.

Сегодня только начало выездов в Кировский район. В течение нескольких недель ознакомимся со всеми проблемами района. Там, где не будет хватать средств на приведение в порядок инфраструктуры в полном объеме, работы будем выполнять поэтапно, начиная с самых острых вопросов, – сообщил в завершении рабочей поездки Сергей Аксёнов.

В выездной работе приняла участие глава администрации Кировского района Елена Янчукова.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым