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Сергей Аксёнов поздравил пожарных Крыма с профессиональным праздником
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сергей Аксёнов поздравил пожарных Крыма с профессиональным праздником

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:38 30.04.2025

Глава Республики Крым принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню пожарной охраны. Сергей Аксёнов вместе с начальником Главного управления МЧС Российской Федерации по Республике Крым Аркадием Ожигиным и министром чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексеем Еременко возложил цветы к памятному знаку «Пожарным Крыма».

Торжественное собрание открылось видеопоздравлением Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Куренкова.

В приветственном слове Сергей Аксёнов высоко оценил профессионализм и самоотверженность крымских пожарных.

Важность вашей службы сложно переоценить. Вы всегда находитесь на передовой, отлично знаете, что ваше дело не терпит отлагательств. За последние годы в Крыму происходили самые разные, в том числе нестандартные, ситуации. Но слаженные и героические действия пожарных максимально помогают избежать жертв и ущерба, оперативно ликвидировать последствия любых ЧС. Замечательно, что на службу приходит все больше молодежи. Спасать чужие жизни, оберегать покой граждан, сохранять их имущество – значимый труд, правильный выбор и верный жизненный путь, – подчеркивает Глава республики.

Сергей Аксёнов также поблагодарил сотрудников пожарной охраны за просветительскую и патриотическую деятельность, проводимую в образовательных учреждениях.

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За самоотверженность, мужество и отвагу Сергей Аксёнов вручил крымским огнеборцам награды: медаль «За мужество и доблесть», медаль «За доблесть на пожаре», Почетные грамоты Главы Республики Крым, Почетную грамоту Совета министров Республики Крым, Благодарности Главы Республики Крым, Отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым».

С поздравлением также выступил первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Андрей Козырев.

СПРАВКА. В 2025 году пожарной охране России исполнилось 376 лет со дня образования. За прошлый год в Республике Крым огнеборцы ликвидировали более 3 500 пожаров, на которых были спасены 122 человека.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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