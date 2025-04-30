Сергей Аксёнов поздравил пожарных Крыма с профессиональным праздником

Торжественное собрание открылось видеопоздравлением Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Куренкова.

В приветственном слове Сергей Аксёнов высоко оценил профессионализм и самоотверженность крымских пожарных.

Важность вашей службы сложно переоценить. Вы всегда находитесь на передовой, отлично знаете, что ваше дело не терпит отлагательств. За последние годы в Крыму происходили самые разные, в том числе нестандартные, ситуации. Но слаженные и героические действия пожарных максимально помогают избежать жертв и ущерба, оперативно ликвидировать последствия любых ЧС. Замечательно, что на службу приходит все больше молодежи. Спасать чужие жизни, оберегать покой граждан, сохранять их имущество – значимый труд, правильный выбор и верный жизненный путь, – подчеркивает Глава республики.

Сергей Аксёнов также поблагодарил сотрудников пожарной охраны за просветительскую и патриотическую деятельность, проводимую в образовательных учреждениях.

За самоотверженность, мужество и отвагу Сергей Аксёнов вручил крымским огнеборцам награды: медаль «За мужество и доблесть», медаль «За доблесть на пожаре», Почетные грамоты Главы Республики Крым, Почетную грамоту Совета министров Республики Крым, Благодарности Главы Республики Крым, Отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым».

С поздравлением также выступил первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Андрей Козырев.

СПРАВКА. В 2025 году пожарной охране России исполнилось 376 лет со дня образования. За прошлый год в Республике Крым огнеборцы ликвидировали более 3 500 пожаров, на которых были спасены 122 человека.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым