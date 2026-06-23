Сергей Аксёнов поздравил участников кадровой программы «Герои Крыма» — завершили обучение

Обучение по программе «Государственное и муниципальное управление» в полном объеме завершили 20 человек, защитив проекты, касающиеся вопросов социально-экономического развития Крыма. Восемь выпускников уже приступили к исполнению обязанностей на различных должностях в органах власти республики.

Сергей Аксёнов поздравил участников региональной кадровой программы с успешным завершением обучения и выразил уверенность, что каждый из них полностью готов внести свой вклад в дальнейшее развитие родного Крыма.

Горжусь тем, что ряды государственных гражданских служащих пополняют участники специальной военной операции, которые уже продемонстрировали свои лучшие качества на поле боя. Этот ценный жизненный опыт обязательно поможет вам в работе, как и новые знания, которые вы получили в ходе обучения. Спасибо, что приняли решение трудиться в государственных органах власти. Это непростой труд, но очень важный. Всегда помните, что люди все понимают и очень ценят личное участие в разрешении возникающих вопросов. Относитесь к чужим проблемам как к своим, помогайте решать их с душой и вниманием, и тогда все получится, – сделал наставление Глава Крыма.

Отдельно Сергей Аксёнов передал слова благодарности и уважения всем жителям Крыма за терпение и понимание.

Сегодня мы снова переживаем непростые времена. Но верю, что мы, как и в 2014-м, с честью пройдем новое испытание, станем сильнее и мудрее. Главное – сохранить доверие, уважение друг к другу. Органы власти делают все необходимое для устойчивого жизнеобеспечения республики, для обеспечения безопасности граждан. Держу ситуацию на личном контроле. Твердо знаю, что вместе мы со всем справимся, – подчеркнул Глава республики.

Кроме того, в рамках мероприятия состоялась церемония награждения участников программы «Герои Крыма», которым Сергей Аксёнов вручил Отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым».

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета министров РК – министр внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов, наставники участников региональной кадровой программы «Герои Крыма» из числа руководителей органов власти республики.

СПРАВКА. Региональная кадровая программа «Герои Крыма» является аналогом федеральной программы «Время героев», которая реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина. Проект направлен на подготовку высококвалифицированных компетентных руководителей из числа участников специальной военной операции для работы в органах власти, учреждениях, организациях и на предприятиях Республики Крым. С начала регистрации на участие в проекте было подано более 900 заявок. Конкурсный отбор прошли 57 человек.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым