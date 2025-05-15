Сергей Аксёнов: «Практически все сегодня работают на перевыполнение планов»

Сергей Аксёнов отметил, что на сегодняшний день ведение кассовых планов исполнения бюджетов осуществляется на должном уровне в большей части муниципалитетов.

Практически все сегодня работают на перевыполнение планов. Вместе с тем напоминаю, что при формировании бюджета должен определяться перечень защищенных плановых статей. Направления, которые необходимо обеспечивать финансированием в обязательном порядке, включают ремонт и содержание улично-дорожной сети, санитарную очистку и уборку. Чтобы не получалось так, что в середине года у администрации заканчиваются ресурсы на поддержание чистоты и порядка в муниципалитете, – сказал Глава Крыма.

По информации заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – министра финансов Республики Крым Ирины Кивико, за 4 месяца 2025 года в местные бюджеты поступило 10,1 млрд рублей. Показатель увеличился на 2,5 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лучшие результаты отмечаются в городах Алушта и Ялта, Бахчисарайском и Сакском районах.

При этом в зоне риска по ведению кассовых планов находятся Джанкойский, Красногвардейский и Нижнегорский районы, где исполнение составляет 28–30 % против запланированных 33 %. Ирина Кивико подчеркнула необходимость усиления этой работы для достижения плановых показателей.

Отдельно Сергей Аксёнов остановился на вопросе ремонта и содержания дорог в муниципальных образованиях. Как акцентировал Глава Крыма, соответствующие планы определены совместно с ГУП РК «Крымавтодор».

На обозначенные цели предприятие на минувшей неделе получило порядка 1 млрд рублей. В обязательства «Крымавтодора» входят ямочный ремонт, нанесение разметки, установка светофоров, расчистка придорожных полос в пределах 10 метров от автомобильных дорог. Это все защищенные статьи. При формировании бюджета средства закладываются изначально на все 15 тыс. километров дорог. За последние годы благодаря поддержке нашего Президента в Крыму значительно выросло число отремонтированных дорог, это отмечают и жители, и гости республики. Сейчас надо сделать упор на их содержании, перейти от количества к качеству, поскольку именно от этого в итоге зависит их срок службы, – подчеркнул Глава республики.

Кроме того, Сергей Аксёнов напомнил о требовании использовать щебень высокого качества при грейдировании и отсыпке грунтовых дорог для предотвращения образования пыли. В то же время приемку выполненных работ по профилированию необходимо проводить в присутствии глав администраций, которые должны убеждаться в том, что интересы граждан соблюдены в полном объеме.

Сергей Аксёнов добавил, что все планы по содержанию территорий населенных пунктов в муниципальных образованиях должны быть выверены до 1 июня.

Предусмотрен единый стандарт для всех зон ответственности, включая выравнивание газонов, обрезку сухостоя и покос травы, уличное освещение и так далее. Это касается как городских поселений, так и сельских. Подход везде одинаковый. Надо понимать, какое количество людей, техники и других инструментов вам требуется. Данную работу нужно завершить, – поручил Глава Крыма.

В мероприятии приняли участие Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, вице-премьеры и министры Правительства Республики Крым, главы администраций муниципальных образований, другие.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым