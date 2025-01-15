Сергей Аксёнов представил Президенту России доклад о социально-экономическом развитии Республики Крым

Открывая мероприятие, Глава государства отметил, что за время, прошедшее с исторического момента воссоединения с Россией, Крым добился впечатляющих успехов по многим направлениям. Прежде всего, это касается качества жизни, развития социальной сферы, базовых отраслей экономики.

Так, с 2014 по 2023 год в Республике Крым кратно вырос объем валового регионального продукта – в 3,7 раза. Существенно увеличились собственные доходы бюджета республики – в 5 раз по сравнению с 2014 годом.

Как отметил Владимир Путин, одним из основных инструментов, обеспечивающих комплексный системный подход, служит государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя»: общий объем ее финансирования с 2015 по 2027 год составляет 1,5 трлн рублей. На реализацию программы в 2025–2027 годах в федеральном бюджете предусмотрено свыше 316 млрд рублей. Президент подчеркнул, что выделяемые средства требуют строгого контроля за их целевым использованием.

Важно сохранять набранные высокие темпы развития, выходить на еще более масштабные задачи в интересах жителей, всегда опираться на их пожелания, запросы, конструктивные идеи. Оперативно и по существу решать те проблемные вопросы, которые они ставят. И в конечном счете оценивать полученные результаты исходя из мнения людей, – призвал Глава государства.

Отдельно Владимир Путин остановился на работе по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе в конце 2024 года.

Прошу Правительство РФ активно взаимодействовать с регионами. Еще раз обращаю внимание всех служб и ведомств, как федеральных, так и региональных: необходимо тщательно, в полном объеме провести весь комплекс планируемых мероприятий. Это имеет принципиальное значение для качества жизни людей, экологического благополучия во всех наших причерноморских регионах, – акцентировал Президент Российской Федерации.

Сергей Аксёнов доложил Владимиру Путину о результатах социально-экономического развития Крыма за прошедший период, а также обозначил ряд перспектив на будущее:

Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

Что хочется сказать… Одиннадцать лет на Родине практически – в марте будет. Спасибо Вам, Владимир Владимирович, за принятые решения. Все это произошло благодаря народному подъему. Спасибо за то, что мы вернулись.

Сегодня для крымчан делом чести, делом номер один является поддержка принимаемых Вами решений в части проведения специальной военной операции, в части помощи Крыму в разных сложных ситуациях, ну и поддержка наших военнослужащих.

По нашим военнослужащим. Я сам занимаюсь рассмотрением всех обращений, которые поступают. В целом за 2024 год на мою страницу в социальной сети «ВКонтакте» и в «Одноклассниках» поступило более 60 тыс. обращений. Я сам читаю все обращения, персонально. Более 6 тыс. из них – это обращения военнослужащих, членов их семей. С фондом «Защитники Отечества» полностью рассматриваем ситуацию.

Принимаем участие в формировании регионального этапа программы «Время Героев». Сам являюсь наставником для Героя России Старостина Антона Игоревича. Это правильный офицер, который будет строить карьеру непосредственно в органах государственной власти. Сенатором от Республики Крым представлен Герой России Нимченко Юрий Петрович.

Военнослужащий заслуженно должен принимать участие в формировании, в построении государства, лично участвовать в процессе.

С точки зрения сегодняшней ситуации по ЧС с мазутом Вы уже сказали. Нам повезло больше, чем краснодарским коллегам. У нас пока небольшой объем выбросов. По результатам наблюдения с воздуха крупных пятен, которые дрейфуют вдоль побережья, пока не видно. Однако пока танкеры не поднимут, мы все равно ожидаем, что ситуация будет деградировать так или иначе. Но принятые вами решения уже реализуются. С федеральным штабом на связи. Савельев Виталий Геннадьевич проводит регулярно заседания штаба. С Александром Вячеславовичем Куренковым общаемся. Завтра у нас штаб по Крыму будет по месту. Всего за это время с побережья было убрано 400 тонн загрязненной смеси с мазутом.

У нас все побережье распределено и персонально закреплено за ответственными людьми. «Фамилию» имеет каждый участок, каждый сегмент побережья. Обход два раза в день на предмет обнаружения пятен мазута. Для нас хорошей работой будет считаться, если мы не дадим мазуту «выйти» на берег, то есть если соберем его в море. Действуем, Владимир Владимирович.

Готовимся к проведению курортного сезона. Я Вам сегодня докладывал. Совместно с Правительством Российской Федерации и Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным формируем программу по ремонту берегоукрепительных сооружений. В позапрошлом году у нас, к сожалению, был «шторм века» в конце года, когда снесло до 80 % берегоукреплений. Правительством РФ было принято в прошлом году решение о выделении 4,4 млрд рублей. Три миллиарда выделено из республиканского бюджета дополнительно. Мы сейчас занимаемся проектированием. Представим с Маратом Шакирзяновичем примерно до 1 февраля готовые предложения в части финансирования берегоукрепительных сооружений.

Что касается помощи регионам, которые вернулись на Родину. Крым – и Симферополь в частности – является центром выплаты различных видов социальной помощи. В целом из числа жителей Херсонской и Запорожской областей у нас такие виды помощи получили 132 тыс. человек; 36 тыс. жилищных сертификатов получено жителями города Херсона. Мы оказываем коллегам методическую помощь. Находимся в одной лодке, мы этот путь уже проходили с 2014 года. Многие вещи у нас уже были отработаны, поэтому мы совместно максимально помогаем адаптироваться в наше правовое и законодательное поле.

По экономике. Вы уже отметили, что с 2014 года у нас доходы бюджета выросли более чем в 5 раз. За 2024 год динамика по отношению к 2023 году – 28 % роста. Несмотря на СВО, ковид, затрудненную логистику. Так или иначе двигаемся вперед.

Что касается экономических инструментов. За более чем 10 лет в экономику Крыма у нас было вложено 2 трлн рублей. Из них более половины – это бюджетные инвестиции. Основной инструмент – федеральная целевая программа, в зоне ответственности Крыма, Вы уже сказали. Общая программа – полтора трлн рублей с федеральными органами власти. В зоне ответственности республики – 583 млрд рублей и 505 объектов, построенных за эти 11 лет в рамках федеральной целевой программы. Принятые национальные проекты – объем финансирования около 100 млрд рублей. И мы, кстати, и в целом по выполнению, по кассе по всем программам приблизились к 100 %. На конец 2024 года кассовое исполнение – 99,8 %. Ведомственные целевые программы – и по Вашему решению, и поддержка Правительства Москвы, спасибо Сергею Семеновичу Собянину, – 53 млрд рублей выделено за эти годы на благоустройство и на систему здравоохранения.

Что касается результатов. Создано 95 тыс. рабочих мест за эти годы. Безработица на 2014 год была 7,2 %, сейчас – 2,4 %, то есть снизилась практически в три раза. Субъектов МСП на 2014 год было 33 тысячи, сейчас 242 тысячи таких субъектов – рост в 7,2 раза. Как инструмент у нас действует свободная экономическая зона, на сегодняшний день у нас 1269 участников СЭЗ, из них 102 добавились только за этот год. Идет рост по различным направлениям. Основные направления – туризм, промышленное производство, сельское хозяйство.

Что касается отраслей. По практически всем отраслям по сравнению с 2014 годом достигнут кратный рост.

Если взять, к примеру, сферу здравоохранения. Благодаря принятым Вами решениям и поддержке Правительства РФ у нас отремонтировано капитально или частично из 2 тысяч объектов здравоохранения – 900, построено новых ФАПов и врачебных амбулаторий – 306. Такого объема практически никогда не было. Еще более 100 будет введено в течение полутора лет, в программе деньги заложены.

Благодаря этому у нас смертность по всем без исключения видам заболеваний уменьшилась от 15 % до 40 %. В частности, это и младенческая смертность, и смертность от болезней системы кровообращения. К сожалению, рост показала смерть от новообразований, злокачественных опухолей, но это было обусловлено тем, что раньше не проходили диспансеризацию с высокой выявляемостью на этом этапе.

При этом из проблематики считаем, понятно, кадровый потенциал: пока комплектации кадров в полном объеме нет. Двигаемся совместно с Минздравом РФ, дефицит пока в отрасли есть, но меры принимаем, думаю, что совместно с Правительством РФ это позволит вопрос решить.

«Хромали» немного по обеспечению льготными лекарственными препаратами. Вы в прямом эфире делали замечание по этому поводу. Субъективный фактор, к сожалению, в большинстве случаев. Полностью деньгами обеспечены, но вытягиваем в ручном режиме. Уверен, что ситуацию дотянем.

По образованию. В целом, благодаря Вашему решению, очередь в детские сады полностью была ликвидирована. На сегодняшний день никто из детей очередь в детский сад не ожидает. За эти 11 лет построено практически 168 новых детских садов, 10 новых школ, около 500 объектов образования частично или полностью были отремонтированы.

Еще 10 школ у нас в программе строятся, что позволит частично уйти от второй смены: сегодня у нас вторая смена в 82 школах, 20 тыс. ребят учатся во второй смене. Это в том числе потому, что у нас капитальный ремонт школ проходит и в учебное время, то есть в части перераспределения учеников. Но в целом по программе мы дальше будем смотреть. Нам еще необходимо 5-6 школ построить, и мы эту тему закроем в полном объеме.

По ЖКХ. У нас расходы на систему жилищно-коммунального хозяйства по сравнению с 2014 годом выросли в 22 раза, на сегодняшний день составляют 35 млрд рублей.

В части водоснабжения с Правительством РФ доработали меры по экономии воды. В год экономим сегодня 11 %, на общем фоне немного, но 11 млн кубов для Крыма – это достаточно приличный объем. Спасибо Вам, что вы поддержали сегодня вопрос строительства двух водохранилищ. В национальных проектах есть деньги, я с Кирилловым Дмитрием Михайловичем проговорил по ситуации, это для снабжения Ялты и Алушты. К проектированию с Правительством в этой части уже приступили, в этом направлении действуем.

Что касается сельского хозяйства, у нас рост по всем направлениям благодаря федеральному финансированию. За эти 11 лет было выделено27 млрд рублей. По плодоводству и садоводству основной рывок произошел: 10 тыс. гектаров садов и 11 тыс. гектаров виноградников заложено за этот период. Плодовоовощной продукцией, выращенной в Крыму, крымчане обеспечены в полном объеме, практически на 100 %.

По технике. Благодаря поддержке ГТЛК мы получили за это время 5 700 новых единиц сельхозтехники, 85 % на сегодня – обновление парка сельхозтехники в целом по Республике Крым.

Что касается вопросов туризма. За 11 лет в целом проехали через Крым – транзитом и побывали на территории – 67 млн человек, плюс-минус. До 2022 года основная часть прибывала авиационным транспортом, с 2022-го большая часть прибывает автомобильным транспортом и около 1,5 млн по железной дороге. Тем не менее рост по этому направлению видим.

Построено за эти годы 79 новых объектов, открыто 111 новых экскурсионных маршрутов. Стараемся создать максимально комфортную среду. Понимаем, что индустрия гостеприимства и в целом доброжелательность – это первое, чего ждут от нас. Стараемся соответствовать этому образу.

Что касается объектов спорта и культуры. Финансирование из федерального и республиканского бюджета предусмотрено. За счет национализированных предприятий только в этом году выделяем дополнительно на частичный или полный ремонт клубов и детских площадок 4,4 млрд рублей. Это деньги, полученные за счет национализации. Работающие вражеские предприятия были обращены в доход государства. Только в этом году будет построено 9 новых ФОКов за счет этих средств, 120 детских спортивных площадок, 85 клубов будут частично отремонтированы. Плюс мы построим в этом году 21 спортивный зал в школах, в которых никогда не было спортзалов.

В целом, Владимир Владимирович, направления все выбраны правильно, двигаемся вперед. Знаем, что всегда есть Вы за нашей спиной и понимаем ситуацию. Спасибо Вам огромное. На самом деле без поддержки федеральных органов власти, в целом Правительства РФ, законодательных органов достичь подобных результатов быстро было бы невозможно. Поэтому спасибо большое. Крым – с Вами. Крым – за Вас.

В ходе совещания Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин обратился к Главе государства с предложением продлить до 2030 года государственную программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя».

У нас и национальные проекты до 2030 года, и нам и программу надо продлить, чтобы было синхронизировано и увязано все, чтобы мы жили в одних координатах, – пояснил вице-премьер.

Президент Владимир Путин поддержал данную инициативу:

Согласен. Будем считать, что договорились и решение принято.

В работе совещания приняли участие Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, заместитель Министра финансов РФ Павел Кадочников, заместитель Министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

Подробнее о мероприятии: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/76104

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым