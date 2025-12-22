Прямо сейчас:
Сергей Аксёнов приглашает иностранных предпринимателей работать в Крыму
фото: © Сергей Мальгавко/ ТАСС

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:00 22.12.2025

Всех иностранных бизнесменов здесь МИД сопровождает. [Есть] мои прямые контакты с инвесторами, которые хотят вложиться в республику. Я не бюрократ, в хорошем смысле, я не чиновник, я быстро работаю. Поэтому, если у вас появятся такие предложения, мы готовы рассмотреть. Поможем, если люди понимают, какая у них цель, что они хотят сделать на территории республики. Мы им создадим условия, даже не сомневайтесь. С точки зрения безопасности, я вам уже сказал, все вопросы решены. Здесь полностью действуют законы Российской Федерации, работает правоохранительная система, так что рисков в этой части никаких нет, — сказал он.

Глава республики добавил, что Крым многообразен с точки зрения направлений, которые могут динамично развиваться: активно развивается сельское хозяйство, промышленность, туризм и другие сферы деятельности.

источник: ТАСС

