Сергей Аксёнов приглашает иностранных предпринимателей работать в Крыму

Всех иностранных бизнесменов здесь МИД сопровождает. [Есть] мои прямые контакты с инвесторами, которые хотят вложиться в республику. Я не бюрократ, в хорошем смысле, я не чиновник, я быстро работаю. Поэтому, если у вас появятся такие предложения, мы готовы рассмотреть. Поможем, если люди понимают, какая у них цель, что они хотят сделать на территории республики. Мы им создадим условия, даже не сомневайтесь. С точки зрения безопасности, я вам уже сказал, все вопросы решены. Здесь полностью действуют законы Российской Федерации, работает правоохранительная система, так что рисков в этой части никаких нет, — сказал он.