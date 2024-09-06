Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Сергей Аксёнов принял участие в заседании под руководством полномочного представителя Президента РФ в ЮФО
актуально в республике
Сергей Аксёнов принял участие в заседании под руководством полномочного представителя Президента РФ в ЮФО
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сергей Аксёнов принял участие в заседании под руководством полномочного представителя Президента РФ в ЮФО

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:00 06.09.2024

Глава Республики Крым  в режиме видео-конференц-связи принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе. В рамках мероприятия участники обсудили меры, направленные на улучшение делового климата и обеспечение роста объема инвестиций в основной капитал.

Полномочный представитель Президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов напомнил о поставленной Главой государства цели увеличить до 2030 года объем инвестиций в основной капитал не менее чем на 60 % по сравнению с уровнем 2020 года:

В условиях санкций недружественных государств вопросы активизации инвестиционной деятельности имеют первостепенное значение. В регионах необходимо организовать системную работу с инвесторами, формировать для них комфортные условия, сокращать административные барьеры и содержать в развитии инфраструктуру для реализации проектов. 

Сообщается, что динамика притока инвестиций по итогам 2023 года в целом по округу положительная. В экономику привлечено 2,3 трлн рублей, обеспечен рост на 8,2 % по сравнению с 2022 годом.

Узнайте больше:  В МДЦ «Артек» прошла акция «Ангелы Беслана»

В ходе доклада директора Департамента региональной политики Министерства экономического развития Российской Федерации Дмитрия Косткина отмечалось, что Республика Крым находится в тройке лидеров по росту производства сельхозпродукции. В целом по ЮФО темпы этого показателя выше среднероссийских на 3 %.

Помимо этого, директор центра национальных рейтингов Агентства стратегических инициатив Михаил Уткин детально рассказал о ключевых тенденциях ЮФО в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики. Так, по итогам 2023 года Республика Крым заняла в данном рейтинге 5 место.

В мероприятии также принял участие Главный федеральный инспектор по Республике Крым Александр Ушаков.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: власть в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
власть в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.