Сергей Аксёнов принял участие в заседании под руководством полномочного представителя Президента РФ в ЮФО

Полномочный представитель Президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов напомнил о поставленной Главой государства цели увеличить до 2030 года объем инвестиций в основной капитал не менее чем на 60 % по сравнению с уровнем 2020 года:

В условиях санкций недружественных государств вопросы активизации инвестиционной деятельности имеют первостепенное значение. В регионах необходимо организовать системную работу с инвесторами, формировать для них комфортные условия, сокращать административные барьеры и содержать в развитии инфраструктуру для реализации проектов.

Сообщается, что динамика притока инвестиций по итогам 2023 года в целом по округу положительная. В экономику привлечено 2,3 трлн рублей, обеспечен рост на 8,2 % по сравнению с 2022 годом.

В ходе доклада директора Департамента региональной политики Министерства экономического развития Российской Федерации Дмитрия Косткина отмечалось, что Республика Крым находится в тройке лидеров по росту производства сельхозпродукции. В целом по ЮФО темпы этого показателя выше среднероссийских на 3 %.

Помимо этого, директор центра национальных рейтингов Агентства стратегических инициатив Михаил Уткин детально рассказал о ключевых тенденциях ЮФО в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики. Так, по итогам 2023 года Республика Крым заняла в данном рейтинге 5 место.

В мероприятии также принял участие Главный федеральный инспектор по Республике Крым Александр Ушаков.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым