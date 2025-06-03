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Сергей Аксёнов призвал работодателей Крыма создавать комфортную рабочую среду для молодежи
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сергей Аксёнов призвал работодателей Крыма создавать комфортную рабочую среду для молодежи

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:04 03.06.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провел рабочую встречу с представителями крымских предприятий и профессиональных образовательных организаций. В ходе мероприятия обсуждались детали реализуемых мероприятий по взаимодействию между предприятиями и учреждениями среднего профессионального образования республики, вопросы подготовки кадров, развития учебно-производственных комбинатов, другие.

Кроме того, состоялось подписание соглашений о партнерстве между предприятиями-партнерами и профессиональными образовательными организациями Республики Крым.

Документы предусматривают реализацию дуального обучения (практическая часть обучения проходит на базе предприятия); прохождение практической подготовки на производстве с закреплением наставников на рабочем месте; прохождение стажировок студентами и педагогическими работниками на предприятиях; оказание помощи по передаче сырья и материалов для учебных практик; преподавание сотрудниками, являющимися работниками предприятий; привлечение сотрудников предприятий к процедуре проведения демонстрационного экзамена в качестве экспертов.

Как отметил Сергей Аксёнов, кадровый вопрос остается одним из наиболее острых для республики. «Квалифицированные, инициативные работники, готовые трудиться и добиваться результата, нужны во всех отраслях. Это залог успешного решения задач в экономике, которые стоят перед нашей республикой, – акцентировал Глава Крыма.

При этом Сергей Аксёнов подчеркнул важность создания и поддержания комфортной рабочей среды для молодежи, особенно поступающей на работу впервые.

Молодое поколение крымчан у нас замечательное. Благодаря сильным педагогам и наставникам ребята получают хорошее образование, готовы трудиться на благо родной республики. Чтобы у молодежи не опускались руки, а сохранялся позитивный настрой на работу, органы власти совместно с представителями образовательных учреждений и потенциальными работодателями должны оказывать содействие при трудоустройстве. Надлежащее внимание требуется уделять каждому из выпускников колледжей и техникумов. Молодому специалисту должен быть понятен алгоритм трудоустройства, а также перспективы дальнейшего профессионального роста, – считает Глава Крыма.

Отдельно Сергей Аксёнов остановился на необходимости организации обучения учащихся колледжей и техникумов на новом оборудовании. «Необходимо идти в ногу со временем, постоянно обновлять имеющееся оборудование и технику, чтобы при поступлении на работу ребятам не приходилось переучиваться. Органы власти всегда готовы оказать содействие по данному направлению. Очень важно развиваться, становиться передовиками во всех отраслях», – отметил Глава республики.

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В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета министров РК – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская, министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик, другие.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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