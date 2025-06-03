Сергей Аксёнов призвал работодателей Крыма создавать комфортную рабочую среду для молодежи

Кроме того, состоялось подписание соглашений о партнерстве между предприятиями-партнерами и профессиональными образовательными организациями Республики Крым.

Документы предусматривают реализацию дуального обучения (практическая часть обучения проходит на базе предприятия); прохождение практической подготовки на производстве с закреплением наставников на рабочем месте; прохождение стажировок студентами и педагогическими работниками на предприятиях; оказание помощи по передаче сырья и материалов для учебных практик; преподавание сотрудниками, являющимися работниками предприятий; привлечение сотрудников предприятий к процедуре проведения демонстрационного экзамена в качестве экспертов.

Как отметил Сергей Аксёнов, кадровый вопрос остается одним из наиболее острых для республики. «Квалифицированные, инициативные работники, готовые трудиться и добиваться результата, нужны во всех отраслях. Это залог успешного решения задач в экономике, которые стоят перед нашей республикой, – акцентировал Глава Крыма.

При этом Сергей Аксёнов подчеркнул важность создания и поддержания комфортной рабочей среды для молодежи, особенно поступающей на работу впервые.

Молодое поколение крымчан у нас замечательное. Благодаря сильным педагогам и наставникам ребята получают хорошее образование, готовы трудиться на благо родной республики. Чтобы у молодежи не опускались руки, а сохранялся позитивный настрой на работу, органы власти совместно с представителями образовательных учреждений и потенциальными работодателями должны оказывать содействие при трудоустройстве. Надлежащее внимание требуется уделять каждому из выпускников колледжей и техникумов. Молодому специалисту должен быть понятен алгоритм трудоустройства, а также перспективы дальнейшего профессионального роста, – считает Глава Крыма.