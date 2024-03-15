Сергей Аксёнов проголосовал на выборах Президента Российской Федерации

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов отдал свой голос на выборах Президента Российской Федерации и призвал всех крымчан исполнить свой гражданский долг. Как отметил Сергей Аксёнов, сегодня люди голосуют за будущее России.

Призываю всех не оставаться в стороне, не быть равнодушными. Отдайте свой голос за будущее страны. За безопасность, рост и процветание, жизнь и здоровье наших детей и внуков, – акцентировал Глава Республики.

Он выразил уверенность, что явка на выборах будет высокой:

Крымчане понимают важность консолидации вокруг Президента и Вооруженных Сил России. Поддержка наших защитников, выполняющих свой воинский долг, – это главная задача на сегодняшний день.

Сергей Аксёнов также подчеркнул, что сделанный крымчанами выбор в 2014 году был единственно правильным.

Спасибо Президенту России за постоянную поддержку и внимание на протяжении всех этих лет. Нас никогда не оставляли один на один с проблемами. И сегодня, отдав свой голос, крымчане могут внести свой вклад в дальнейшее развитие нашей большой Родины России, а следовательно, и нашей Республики, – сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов добавил, что Россия развивается и движется вперед, несмотря ни на какие барьеры и преграды:

Курс, заданный нашим Лидером, абсолютно правильный. Его поддерживает подавляющее большинство россиян. А значит, все будет по-нашему. Победа будет за нами, не сомневаюсь.

Голосование на выборах Президента Российской Федерации будет проходить в течение трех дней с 15 по 17 марта. На территории Республики Крым образовано 1 165 избирательных участков (1 130 открылись уже сегодня, еще 35 – в местах временного пребывания избирателей – откроются 17 марта), которые будут работать с 8:00 до 20:00.

Избиратели Республики, которые не позднее 11 марта 2024 года подали заявление для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), смогут проголосовать в один из дней онлайн. Для голосования было изготовлено 1 478 800 бюллетеней, из них 494 984 – с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2017).

За проведением выборов будут следить 3 863 наблюдателя, в том числе иностранные – из Индонезии, Индии, Сербии, Словакии и других стран. В бюллетенях четыре кандидата: Владислав Даванков от партии «Новые люди», самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ. Срок полномочий избранного кандидата составит шесть лет.