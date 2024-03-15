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Сергей Аксёнов проголосовал на выборах Президента Российской Федерации

Сергей Аксёнов проголосовал на выборах Президента Российской Федерации

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 12:57 15.03.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов отдал свой голос на выборах Президента Российской Федерации и призвал всех крымчан исполнить свой гражданский долг. Как отметил Сергей Аксёнов, сегодня люди голосуют за будущее России.

Призываю всех не оставаться в стороне, не быть равнодушными. Отдайте свой голос за будущее страны. За безопасность, рост и процветание, жизнь и здоровье наших детей и внуков, – акцентировал Глава Республики.

Сергей Аксёнов проголосовал на выборах Президента Российской Федерации

Он выразил уверенность, что явка на выборах будет высокой:

Крымчане понимают важность консолидации вокруг Президента и Вооруженных Сил России. Поддержка наших защитников, выполняющих свой воинский долг, – это главная задача на сегодняшний день.

Сергей Аксёнов проголосовал на выборах Президента Российской Федерации

Сергей Аксёнов также подчеркнул, что сделанный крымчанами выбор в 2014 году был единственно правильным.

Спасибо Президенту России за постоянную поддержку и внимание на протяжении всех этих лет. Нас никогда не оставляли один на один с проблемами. И сегодня, отдав свой голос, крымчане могут внести свой вклад в дальнейшее развитие нашей большой Родины России, а следовательно, и нашей Республики, – сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов проголосовал на выборах Президента Российской Федерации

Сергей Аксёнов добавил, что Россия развивается и движется вперед, несмотря ни на какие барьеры и преграды:

Курс, заданный нашим Лидером, абсолютно правильный. Его поддерживает подавляющее большинство россиян. А значит, все будет по-нашему. Победа будет за нами, не сомневаюсь.

Сергей Аксёнов проголосовал на выборах Президента Российской Федерации

Голосование на выборах Президента Российской Федерации будет проходить в течение трех дней с 15 по 17 марта. На территории Республики Крым образовано 1 165 избирательных участков (1 130 открылись уже сегодня, еще 35 – в местах временного пребывания избирателей – откроются 17 марта), которые будут работать с 8:00 до 20:00.

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Сергей Аксёнов проголосовал на выборах Президента Российской Федерации

Избиратели Республики, которые не позднее 11 марта 2024 года подали заявление для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), смогут проголосовать в один из дней онлайн. Для голосования было изготовлено 1 478 800 бюллетеней, из них 494 984 – с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2017).

Сергей Аксёнов проголосовал на выборах Президента Российской Федерации

За проведением выборов будут следить 3 863 наблюдателя, в том числе иностранные – из Индонезии, Индии, Сербии, Словакии и других стран. В бюллетенях четыре кандидата: Владислав Даванков от партии «Новые люди», самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ. Срок полномочий избранного кандидата составит шесть лет.

Сергей Аксёнов проголосовал на выборах Президента Российской Федерации

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