Сергей Аксёнов проголосовал на выборах в ГосСовет РК и муниципальные органы власти

По мнению Главы Крыма, каждый голос становится вкладом не только в продолжение позитивных преобразований в республике, но и в обновление власти на всех уровнях.

Это гарантия достойного будущего крымских семей, проявление любви к стране и родному краю, показатель активной жизненной позиции, – считает Глава республики.

Отмечается, что безопасность, прозрачность и легитимность избирательного процесса обеспечены в полном объеме.

СПРАВКА. В 2024 году в Республике Крым проходит 265 избирательных кампаний в Государственный Совет РК и муниципальные органы власти. Более 1,47 млн избирателей смогут проголосовать на 1 129 участках. Кроме того, образована 31 временная комиссия в медучреждениях и следственном изоляторе, а также 4 экстерриториальных участка, на которых крымские военнослужащие, находящиеся в зоне СВО, смогли проголосовать досрочно. Участки будут работать с 8:00 до 20:00 на протяжении трех дней с 6 по 8 сентября. В выдвижении кандидатов приняли участие 8 политических партий.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым