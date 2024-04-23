Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провел личный прием граждан в приемной Президента Российской Федерации в Республике Крым.
В ходе приема заявители обратились с различными вопросами, в том числе по жилищно-коммунальной и дорожной тематике. Жительница города Симферополя сообщила о необходимости заменить лифтовое оборудование в многоквартирном доме, председателем которого она является. Сергей Аксёнов дал поручение министру жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Сергею Донцу произвести необходимые работы в ближайшее время. С вопросами по содержанию дорог обратились жительницы села Ленинского Красногвардейского района и села Пионерского Симферопольского района. В Ленинском на повестке дня – ремонт дорожного покрытия по улице Молодежной, а в Пионерском требуется грейдировать дорогу по улице Крымской. Сергей Аксёнов поручил министру транспорта Республики Крым Николаю Лукашенко выполнить все надлежащие работы своевременно. Так, процесс грейдирования нужно завершить до 1 июля текущего года, — сообщили в Управлении информации и пресс-служба Главы Республики Крым.
Глава республики особо подчеркнул, что все обращения граждан должны быть отработаны в кратчайшие сроки. Затягивание выполнения работ неприемлемо. Главы администраций муниципальных образований, в свою очередь, должны моментально реагировать на обращения, держать вопросы на личном контроле до их полного решения.
В мероприятии также принял участие Главный федеральный инспектор по Республике Крым аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Александр Ушаков.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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