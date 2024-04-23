Сергей Аксёнов провел личный прием граждан

Глава республики особо подчеркнул, что все обращения граждан должны быть отработаны в кратчайшие сроки. Затягивание выполнения работ неприемлемо. Главы администраций муниципальных образований, в свою очередь, должны моментально реагировать на обращения, держать вопросы на личном контроле до их полного решения.

В мероприятии также принял участие Главный федеральный инспектор по Республике Крым аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Александр Ушаков.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым