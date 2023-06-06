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Сергей Аксёнов: "Русский язык - важнейшая основа идентичности многих миллионов людей"

Сергей Аксёнов: «Русский язык — важнейшая основа идентичности многих миллионов людей»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 9:33 06.06.2023

Комментарий Главы Республики Крым Сергея Аксёнова в связи с Днем русского языка (Пушкинским днем).

Сегодня день рождения Пушкина и День русского языка. Мы отмечаем этот праздник в условиях войны, развязанной против России на всех направлениях, в том числе на культурном фронте.  Пушкин стал одной из главных целей врага, который чувствует силу великого русского слова.

Описывая Мазепу в поэме «Полтава», Александр Сергеевич, по сути, дал исчерпывающую характеристику всем духовным наследникам предателя, включая нынешний киевский режим:

«…Что он не ведает святыни,

Что он не помнит благостыни,

Что он не любит ничего,

Что кровь готов он лить, как воду,

Что презирает он свободу,

Что нет отчизны для него».

Война украинской власти против русской культуры и языка привела к отмене культуры вообще. Вакуум заполнили культ вышиванки и борща, суеверия, мат и средневековая дикость.

Ну а русский язык был, есть и всегда будет важнейшей основой идентичности многих миллионов людей. Пушкин и другие наши классики вернулись на освобожденные от нацистов русские земли. Вернутся они и в Киев, – говорится в комментарии Главы Крыма.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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