Сергей Аксёнов с рабочей поездкой нагрянул в пгт Приморский Феодосийского городского округа

Глава республики указал на необходимость привести в порядок центральные улицы Приморского. «В настоящее время нет возможности провести капитальный ремонт, но это не значит, что можно оставить дорожное покрытие в выбоинах и ямах. Руководству поселка нужно проехать все улицы совместно со специалистами ГУП РК «Крымавтодор», определить участки в наиболее плачевном состоянии и организовать их ямочный или карточный ремонт, – дал поручение Глава Крыма.

Сергей Аксёнов также поставил задачу отремонтировать междворовые проезды и в течение недели произвести расчеты по восстановлению тротуаров.

Глава республики обратил внимание на то, что покос травы проводится своевременно, однако отсутствие регулярного полива портит внешний вид курортного поселка.

По словам начальника Приморского территориального отдела Управления территорий администрации города Феодосии Владимира Евстратова, в настоящее время осуществляется ручной полив практически всех общественных территорий. «Сейчас начинаем переводить полив центральной набережной Феодосии с ручного режима на автоматический. Планируем на этой неделе закончить и затем подготовить газоны под засев многолетними травами, – пообещал начальник Приморского территориального отдела.

Сергей Аксёнов поручил министру жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Максиму Новику разрешить вопрос орошения газонов и клумб в городском округе, а также организовать вырубку сухостоя.

Кроме того, по мнению Главы республики, саночистка и уборка территорий в поселке осуществляются на недостаточном уровне, встречаются навалы строительного мусора. Сообщается, что уборкой общественных территорий в Приморском занимается МБУ «Городское благоустройство», а придомовых территорий многоквартирных домов – управляющие организации.

Сергей Аксёнов потребовал выверить равномерность и объем нагрузки на работников, определить количество сил и средств, а также закрепить зоны ответственности. Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк проинформировал, что установить оптимальную периодичность уборки в муниципалитете планируется в течение недели.

Помимо этого, Сергей Аксёнов отметил необходимость навести порядок в поселковом сквере.

Нужно вывезти выломанные конструкции и бесхозные бетонные плиты, установить скамьи и урны, организовать освещение. Поселок должен соответствовать своему званию курорта, – сказал Глава Крыма.

В заключение Сергей Аксёнов сообщил, что в ближайшее время в Феодосии будет проведено рабочее совещание, на котором обсудят вопросы жилищно-коммунального хозяйства и городской среды всех населенных пунктов муниципального образования.

В выездной работе также принял участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Михаил Назаров.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым