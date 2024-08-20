Сергей Аксёнов с рабочим визитом нагрянул в курортные села Сакского района

Как сообщил глава администрации Сакского района Владислав Хаджиев, определен 41 километр сетей, которые требуется отремонтировать прежде всего. Приоритетное внимание необходимо уделить Митяевскому, Молочненскому, Ромашкинскому и Сизовскому сельским поселениям.

Составлен предварительный график работ и предложен к исполнению ООО «Крымская водная компания». Ожидается, что замена проблемных сетей в районе будет произведена к 1 июля 2025 года, – отмечает глава администрации.

Глава Крыма акцентировал важность приведения в должный порядок социальных объектов района, включая детские и спортивные площадки, детские сады и школы, фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. «Необходимо провести ревизию таких объектов, определить очередность ремонтных работ. Как минимум нужно обустроить соцобъекты в наиболее крупных населенных пунктах», – сказал Глава республики, поручив представить соответствующие планы до конца месяца.

Также Сергей Аксёнов поставил задачу избавить сельские поселения от навалов твердых коммунальных отходов и строительного мусора.

Курортные поселки похожи на большую стройплощадку. Так не пойдет, мы должны создать комфортные условия для отдыхающих. Многие мероприятия не требуют большого финансирования и могут быть выполнены в текущем году. Организация саночистки и уборки, обрезка сухостоя, монтаж уличного освещения, озеленение и выравнивание газонов – вот необходимый минимум. Кроме того, в прибрежных поселках нужно заасфальтировать все подходы к морю. В течение недели должен быть представлен соответствующий план. Подсчитайте площадь, подлежащую ремонту, и расходы, – заявил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов добавил, что порядок требуется навести и в пределах границ садовых товариществ и кооперативов. Вместе с их председателями администрация муниципалитета определит зоны ответственности.

Отдельно Глава республики остановился на вопросе, связанном с деятельностью районного филиала ГУП РК «Крымэнерго». Сообщается, что для надежного обеспечения электроснабжения в муниципалитете предварительно необходимо заменить 8 трансформаторных подстанций. Помимо этого, по Сакскому району в ближайшее время будет представлен график исполнения мероприятий по технологическим присоединениям к электросетям, в том числе в рамках работы по ликвидации задолженностей перед потребителями.

В ходе посещения села Поповка Штормовского сельского поселения Глава Крыма среди прочего уделил внимание территории, на которой в предыдущие годы проводился музыкальный фестиваль.

Надо принять решение с учетом интересов местных жителей. Может быть, организовать какое-нибудь развлекательное пространство. К следующей неделе необходимо подготовить предложения по тому, как можно реализовать объекты, расположенные на пляжной территории, – поставил задачу Глава республики.

Кроме этого, Сергей Аксёнов дал поручение начать грейдирование дорог в Поповке уже на этой неделе. Вопрос профилирования и отсыпки улиц щебнем также требует немедленного решения в селе Штормовом.

В Штормовом Глава республики осмотрел придомовые территории и некоторые подъезды многоквартирных домов, пообещал изучить варианты по организации работы спортивного зала. В селе Ивановка нужен дом культуры – Сергей Аксёнов предложил рассмотреть возможность установки модульного здания. В дополнение отмечается, что в течение недели Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым будет подготовлено предложение по ремонту школы в селе Молочном.

Затем Глава Крыма посетил МБОУ «Уютненская средняя школа-гимназия» после проведенной реконструкции. Учреждение рассчитано на 500 учеников. Здание 1972 года постройки ранее находилось в аварийном состоянии, ремонт проводился в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2024 года». Сергей Аксёнов осмотрел обновленные пищеблок и столовую, школьные классы, спортивный и актовый залы, библиотеку.

Подводя итоги выезда, Сергей Аксёнов напомнил, как важно поддерживать коммуникацию с гражданами. «К сожалению, в настоящее время обратная связь с жителями администрацией не организована должным образом. Напоминаю, что первоочередная задача местных органов власти – иметь постоянный контакт с людьми, всегда быть на связи, чтобы вовремя подставить плечо в любой проблемной ситуации, – заключил Глава республики.

В выездной работе приняла участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Светлана Маслова.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым