Сергей Аксёнов считает, что в 2024 году турпоток в Крым снизился на 30%

Туристический поток в 2024 году в Крыму будет меньше на 30% из-за общей ситуации в связи со специальной военной операцией (СВО). Об этом журналистам сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Визуально Южный берег, Алушта, а также Евпатория, коллеги говорят, что негде яблоку упасть. На пляж зайти практически невозможно. Некоторые направления, конечно, не дозагружены. В целом турпоток меняется. Думаем, что будет на 30% [турпоток] меньше, чем в мирное время. Но, граждане Российской Федерации, преданные Крыму, едут. Спасибо большое всем туристам, — цитирует ТАСС Главу Крыма.

По его словам, власти Крыма делают все возможное, чтобы обеспечить безопасный и комфортный отдых.

Я уже в открытую говорю: наличие фортификационных сооружений, какие-то направления являются небезопасными. Но все это вместе, в целом, крымским штабом держится под постоянным контролем, — отмечает Сергей Аксёнов.

Аксенов сообщил, что по итогам курортного сезона будут приняты меры поддержки отельерам, где в силу объективных причин сезон не был проведен.

Ранее в июле глава республики сообщал, что за первое полугодие 2024 года Крым посетили 2 млн туристов. Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Из них 60,8% прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 31,7% — посредством ж/д сообщения и 7,5% — по сухопутному маршруту через исторические регионы России.

источник: ТАСС

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