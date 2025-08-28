Сергей Аксёнов: «Сегодня информационное пространство — это тоже поле боя»

По мнению Главы Крыма, сегодня информационное пространство – это тоже поле боя, на котором противник постоянно пытается нас атаковать.

Совет один – сохранять холодную голову, не поддаваться эмоциям, критически подходить к выбору источников информации. Распространяемые слухи и фейки свидетельствуют только о слабости наших внешних и внутренних врагов. Значит, мы на правильном пути, с которого не сойдем, – отметил Глава республики.

Также Сергей Аксёнов прокомментировал итоги встречи Президента Российской Федерации Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске.

Самое главное, что диалог между нашими государствами стартовал, а намерения президента США могут поспособствовать заключению прочного мира. Вопросы, которые обозначил наш Лидер, уверен, доказали американской стороне справедливость наших действий и принятых решений как в 2022 году, так и в 2014-м. Убежден, у Дональда Трампа не осталось сомнений, что Крым – это исконно российская земля, и Владимир Владимирович Путин совместно с крымчанами закрыл этот вопрос в 2014 году раз и навсегда, – сказал Глава республики.

Сергей Аксёнов добавил, что Крым готов встретить и принять Дональда Трампа и любую иностранную делегацию, если соответствующее приглашение поступит от Владимира Путина.

Отвечая на вопрос об уровне безопасности в республике в условиях продолжающейся спецоперации, Сергей Аксёнов подчеркнул, что Крым защищен по всем направлениям благодаря мерам, принятым по поручению Президента Владимира Путина.

Высокий показатель эффективности системы противовоздушной обороны достигнут за счет слаженной работы многих служб, ведомств, силовых и правоохранительных структур. Этот общий вклад в наше общее дело позволяет обеспечить безопасность и гарантировать Крыму надежную защиту. Спасибо воинам за высокий профессионализм, мужество и верность долгу! – поблагодарил Глава республики.

Кроме того, Сергей Аксёнов остановился на теме ужесточения миграционной политики. Глава Крыма напомнил, что в республике в настоящее время в числе разрешенных видов деятельности, к которым могут быть привлечены трудовые мигранты, остались сферы строительства и туризма.

При этом мы ведем жесткий мониторинг ситуации, проверяются компании, которые используют труд приезжих рабочих. Еще раз хочу подчеркнуть: это не вопрос вероисповедания или национальности, это вопрос безопасности. Приезжая в Россию, мигранты должны не наводить свои порядки, а строго исполнять российское законодательство, проявлять уважение к традициям и культуре всех народов нашей страны, – акцентировал Глава республики.

Помимо этого, в рамках интервью Сергей Аксёнов затронул темы ограничения работы мобильного интернета, развития сферы туризма и растущего спроса на отдых в Крыму, обеспечения населения качественным водоснабжением, другие.

Полная запись интервью доступна по ссылке.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым