Сергей Аксёнов: «Сегодня столице Крыма исполняется 240 лет»

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова в связи с Днем города Симферополя.
«…Имеет быть построен областной город Симферополь. Сие наименование означает город пользы, а потому герб – улей с пчелами, имеющими вверху надпись «Полезное». Это строки из записки Григория Потемкина Екатерине Великой, написанной в 1784 году.
Сегодня столице Крыма исполняется 240 лет.
За это время Симферополь пережил немало событий, как радостных, так и трагических. Но всегда он оставался городом-собирателем, «городом пользы», чья история неразрывно связана с историей России.
Сегодня Симферополь – главный экономический, логистический, промышленный, культурный и научный центр Крыма. За десять лет, прошедших после долгожданного Воссоединения с Родиной, он преобразился и расцвел. Это результат труда и заслуга всех горожан – людей разных национальностей, каждый из которых вносит свой вклад в наше общее будущее.
От всей души поздравляю жителей и гостей Симферополя с Днем города! Желаю всем землякам здоровья, благополучия и новых успехов, а нашей столице – процветания! – говорится в поздравлении Главы Крыма.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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