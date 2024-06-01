Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Сергей Аксёнов: «Сегодня столице Крыма исполняется 240 лет»
актуально в республике
Сергей Аксёнов: «Сегодня столице исполняется 240 лет»
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сергей Аксёнов: «Сегодня столице Крыма исполняется 240 лет»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:31 01.06.2024

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова в связи с Днем города Симферополя.

«…Имеет быть построен областной город Симферополь. Сие наименование означает город пользы, а потому герб – улей с пчелами, имеющими вверху надпись «Полезное». Это строки из записки Григория Потемкина Екатерине Великой, написанной в 1784 году.

Сегодня столице Крыма исполняется 240 лет.

За это время Симферополь пережил немало событий, как радостных, так и трагических. Но всегда он оставался городом-собирателем, «городом пользы», чья история неразрывно связана с историей России.

Сегодня Симферополь – главный экономический, логистический, промышленный, культурный и научный центр Крыма. За десять лет, прошедших после долгожданного Воссоединения с Родиной, он преобразился и расцвел. Это результат труда и заслуга всех горожан – людей разных национальностей, каждый из которых вносит свой вклад в наше общее будущее.

От всей души поздравляю жителей и гостей Симферополя с Днем города! Желаю всем землякам здоровья, благополучия и новых успехов, а нашей столице – процветания! – говорится в поздравлении Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 15

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: праздники в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
праздники в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.