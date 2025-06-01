Сергей Аксёнов: «Симферополь становится все более современным и комфортным»

Сегодня День города Симферополя. «Города пользы». Города, ставшего родным домом для представителей многих народов. Города, чья история неразрывно связана с историей России.

Уверен, что современный этап развития крымской столицы тоже войдет в историю – как период обновления. Симферополь меняется и хорошеет на глазах, становится более современным и комфортным, сохраняя при этом свою неповторимую атмосферу.

Продолжается благоустройство общественных пространств и дворовых территорий, жилищное и дорожное строительство, модернизация коммунальной и социальной инфраструктуры.

Преобразились многие знаковые для горожан места отдыха и досуга, в числе которых площадь и бульвар Ленина, парк культуры и отдыха «Екатерининский сад», парк имени Гагарина, сквер имени Тренева. Продолжается ремонт Детского парка.

Но и работы впереди еще очень много, как и нерешенных проблем. Каждый симферополец должен увидеть позитивные изменения в своем районе, на своей улице, в своем дворе. Это ключевая задача власти.

От всей души поздравляю жителей и гостей Симферополя с праздником! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых успехов, а нашему городу – процветания! – говорится в поздравлении Главы Крыма.