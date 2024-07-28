Сергей Аксёнов: «Слава Военно-Морскому Флоту! Да здравствует Россия!»

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем Военно-Морского Флота.
В последнее воскресенье июля мы отмечаем День Военно-Морского Флота России. В его истории немало героических страниц, блестящих побед.
Русских военных моряков всегда отличали такие качества, как воинская доблесть и честь, верность долгу и умение выполнять поставленные задачи в самых сложных условиях.
Имена выдающихся русских флотоводцев Федора Ушакова, Павла Нахимова, Владимира Корнилова, Михаила Лазарева, Владимира Истомина являются символами мужества и беззаветного служения Отечеству.
Сегодня наши моряки достойно продолжают славные традиции предшественников, отважно сражаются за Родину. ВМФ вносит большой вклад в выполнение задач специальной военной операции, в разгром врага.
Поздравляю командование, личный состав и ветеранов ВМФ с праздником! Желаю всем, кто связал свою жизнь с флотом, крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и нашей скорейшей Победы!
Слава Военно-Морскому Флоту! Да здравствует Россия! – говорится в поздравлении Главы республики.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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