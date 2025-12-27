Сергей Аксёнов: «Спасатели Крыма демонстрируют высокий профессионализм и готовность к реагированию на ЧС»

По мнению Сергея Аксёнова, профессия спасателя – одна из самых сложных и тяжелых. «Часто связанная с риском для жизни и здоровья, она требует не только высокого профессионализма, но и таких личных качеств, как мужество, хладнокровие, умение быстро принимать правильные решения в самых экстремальных ситуациях. Но это и одна из самых благородных и необходимых профессий. Сотрудники МЧС пользуются искренним и заслуженным уважением в нашем обществе, – считает Глава республики.

В 2025 году силами крымских спасателей было ликвидировано 12 чрезвычайных ситуаций, потушено порядка 3,5 тыс. пожаров, в том числе лесных. На пожарах, в ДТП, в горах и на воде спасено около 300 человек.

Авиация Южного авиационно-спасательного центра МЧС России применялась при тушении лесных пожаров, совершено 25 полетов. В результате спасено от огня 23 населенных пункта, в которых проживает в общей сложности около 100 тыс. человек.

Подразделения Пожарной охраны Республики Крым осуществили за год более 6,7 тыс. выездов, подразделения «КРЫМ-СПАС» – 5,1 тыс. выездов. Специалисты ГКУ РК «Безопасный регион» приняли и обработали более 835 тыс. вызовов.

Сергей Аксёнов добавил, что сотрудники федерального и регионального МЧС показали высокую эффективность и готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации. Глава Крыма поблагодарил всех за труд, пожелал крепкого здоровья, мира и новых успехов.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым