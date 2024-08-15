Сергей Аксёнов требует от глав администраций муниципальных образований решения вопросов в сжатые сроки

Сергей Аксёнов назвал направления, где были сорваны сроки выполнения поручений и не удалось достигнуть определенных показателей, в том числе срыв плана-графика грейдирования дорог в СНТ и кооперативах.

Дороги так и не были поставлены на учет. Ситуацию по СНТ следует выправить до конца года: провести переговоры со всеми ответственными, принимать решения простым нормативным актом, законом. Надеюсь, что все главы администраций эти вопросы уже обсудили и знают, что необходимо сделать. Главам администраций важно лично участвовать в данном процессе, вникать во все детали, а также совместно с представителями «Крымавтодора» принимать выполненную работу, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

По словам Сергея Аксёнова, остается проблемной унификация тарифной политики управляющих организаций по содержанию многоквартирных домов. Отрегулировать тариф на содержание и ремонт общего имущества МКД нужно было на всей территории республики.

По тарифной политике на финишную прямую не вышли. Тариф, установленный с точки зрения рекомендаций жилинспекции, должен соответствовать определенным критериям. Все МКД и частный сектор должны были быть распределены между должностными лицами для выявления проблематики. Глава администрации или его заместитель должны были присутствовать на собрании и объяснять людям, как формируется тариф, что в него входит, каким образом контролируется качество работы, – отмечает Глава республики.

Сергей Аксёнов, обращаясь к участникам совещания, дал срок до 1 сентября для выполнения задач, которые были поставлены перед главами администраций за последнее время.

Всем министрам и главам администраций советую: все, кто считает, что руководить – это передавать команды, можете писать заявление и уходить. Идите в поле и выполняйте свою работу. Если я буду работать за вас, то постараюсь сделать так, чтобы у вас в Крыму карьеры больше не было. Создавать министерство ненужных людей мы не будем, – заявил Глава Крыма.

Также Сергей Аксёнов поручил главам администраций сформировать предложения по строительству и ремонту социальных, инфраструктурных объектов в муниципалитетах, требующих дополнительного финансирования.

Кроме того, Глава республики отметил большое количество жалоб на работу общественного транспорта, особенно в Симферопольском районе.

Автобусы не выходят на линию, не соблюдается расписание движения. Транспортные отделы администраций должны держать руку на пульсе, знать обо всех срывах, непосредственно получать информацию от граждан и оперативно решать проблемы, – сказал Глава республики.

Кроме того, Сергей Аксёнов поручил Юрию Гоцанюку держать на контроле процесс выравнивания и расширения газонов, подготовку почвы под озеленение, организацию полива. Эта работа должна быть выполнена до 1 ноября.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым