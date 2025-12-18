Прямо сейчас:
Сергей Аксёнов: «Турпоток в Крым вырос на 20%»

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 13:28 18.12.2025

Рост туристического потока в Республику Крым в 2025 году составил 20% по сравнению с 2024 годом, сказал глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия-24«.

У нас каждый год все больше объектов размещения, что создает условия для того, чтобы люди могли приехать отдохнуть в Крыму, в том числе на зимние праздничные дни. У нас на 20% прирост турпотока по сравнению к прошлому году. Сама туриндустрия развивается, крымские туроператоры и отельеры повышают уровень комфорта, качество обслуживания, — сказал он.

Власти республики, отметил Аксенов, стремятся к тому, чтобы Крым с точки зрения отдыха был одним из самых комфортных регионов Российской Федерации.

Ранее Аксенов сообщал, что за 11 месяцев 2024 года в регионе приехало около 7 млн туристов. По данным вице-президента Альянса туристических агентств России, генерального директора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, турпоток на Крымский полуостров в новогодние праздники вырастет приблизительно на 25% год к году.

источник: ТАСС

