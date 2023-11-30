Сергей Аксёнов: «У крымских спортсменов должна быть возможность подтверждать свое мастерство на альтернативных площадках»

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в отчётно-выборной конференции Региональной общественной организации содействия олимпийскому движению «Олимпийский совет Республики Крым».

Первоочередная задача совета, которая успешно выполняется, – это защита прав наших спортсменов в вопросах участия в соревнованиях международного уровня. Сейчас, когда в условиях санкций происходит дискриминация наших спортсменов, особенно важно консолидироваться для их поддержки и предоставления им возможности подтверждать свое мастерство на альтернативных площадках, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Сергей Аксёнов отметил, что крымчане достойно выступают во всех видах спорта, так что для них должны быть созданы все условия.

Вопрос обеспечения наших спортсменов стоит на контроле органов власти, – заверил Глава республики.

По мнению Сергея Аксёнова, члены совета небезразличны к судьбе спортсменов и помогают крымскому спорту двигаться вперед и преодолевать международные барьеры.

К присутствующим также обратился депутат Государственного Совета Республики Крым, президент Региональной общественной организации содействия олимпийскому движению «Олимпийский совет Республики Крым» Евгений Михайлов.

В ходе конференции состоялись выборы президента организации – на должность был переизбран Евгений Михайлов.

В мероприятии приняли участие министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова, представители спортивных федераций, другие.

СПРАВКА. Олимпийский совет Республики Крым является частью Олимпийского комитета России. Совет объединяет в одну большую систему более 37 аккредитованных Министерством спорта Республики Крым спортивных федераций, получивших эксклюзивное право на развитие своего олимпийского вида спорта на территории республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым