Сергей Аксёнов: «Учителя Крыма – преданные своему делу подвижники»

фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:56 05.10.2025

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем учителя.

Сегодняшний праздник – торжественный и в то же время очень душевный, искренний, наполненный чувством благодарности и признательности. День учителя.

Учитель – профессия дальнего действия,

Главная на Земле!

Это строки из стихотворения поэта Роберта Рождественского. Очень точные слова. Будущее страны создается трудом и талантом педагогов. Они закладывают знания в умы и понятия о главных нравственных ценностях в сердца своих учеников, учат их быть не только образованными, но и порядочными людьми, достойными гражданами своей страны.

Наши учителя – настоящие подвижники, преданные своему делу. Наверное, в жизни каждого из нас есть Учитель, которого мы вспоминаем с особой теплотой.

Развитие системы образования невозможно без повышения престижа педагогического труда. И здесь, конечно, важна материальная поддержка. Крымские педагоги получают различные выплаты: от компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг для тех, кто трудится на селе, до региональных премий за победы в конкурсах профессионального мастерства.

Будем и дальше работать в этом направлении.

Дорогие учителя!

Вы – наша гордость и опора, настоящая элита общества. Ваша верность профессии, терпение и мудрость заслуживают самого глубокого уважения. Благодарю вас за самоотверженный труд и высокий профессионализм! Желаю всем здоровья, творческого вдохновения и, конечно, гордости за успехи своих учеников!

С праздником! – говорится в поздравлении Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

