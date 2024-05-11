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Сергей Аксёнов уверен, что новое Правительство РФ продолжит успешную работу
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сергей Аксёнов уверен, что новое Правительство РФ продолжит успешную работу

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:26 11.05.2024

Глава Республики Крым поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост Председателя Правительства Российской Федерации. Как отметил Сергей Аксёнов, с 2020 года российский кабинет министров под руководством Михаила Мишустина эффективно решал важнейшие и сложнейшие задачи в условиях беспрецедентных вызовов.

Реализованы масштабные проекты, много внимания уделяется развитию регионов, в том числе Республики Крым. Уверен, что новое Правительство продолжит успешную работу по достижению национальных целей развития России, поставленных Президентом, – сказал Глава республики.

Сергей Аксёнов также выразил признательность премьер-министру страны за постоянное содействие республике во всех сферах.

Искренне благодарен Михаилу Владимировичу за помощь Крыму, за все, что было сделано для нашей республики. Желаю новых успехов в трудах на благо Отечества! – сказал Глава Крыма.

СПРАВКА. 7 мая 2024 года состоялось вступление в должность избранного Президента Российской Федерации Владимира Путина. Согласно статье 116 Конституции Российской Федерации, действующий кабинет министров ушел в отставку. В ходе заседания Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации согласовала на должность Председателя Правительства России кандидатуру Михаила Мишустина.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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