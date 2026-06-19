Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Сергей Аксёнов уверен: взаимодействие органов власти и предпринимателей – важный элемент развития Крыма
Новости Республики
Сергей Аксёнов уверен: взаимодействие органов власти и предпринимателей – важный элемент развития Крыма
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сергей Аксёнов уверен: взаимодействие органов власти и предпринимателей – важный элемент развития Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:45 19.06.2026

Вопросы развития и поддержки предпринимательства обсуждались в ходе рабочей встречи Главы Республики Крым с бизнес-сообществом Крыма. Обращаясь к участникам мероприятия, Сергей Аксёнов подчеркнул значимость плотной коммуникации между представителями органов власти и предпринимателей.

Исходя из сложившейся сегодня ситуации, грамотно организованная обратная связь поможет нам качественно повысить эффективность всех рабочих процессов. При этом считаю, что поступающие в адрес органов власти задачи должны решаться максимально оперативно, в пределах плюс-минус одного рабочего дня. Тесное взаимодействие Правительства РК и бизнес-сообщества – важный элемент социально-экономического развития нашей республики, гарант наших успехов в будущем, – отметил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов выразил признательность крымским предпринимателям за вклад в экономику республики, создание рабочих мест, организацию гуманитарных миссий.

Узнайте больше:  Аварийный дом: стали известны подробности смертельного пожара в Ялте

Спасибо всем за совместную работу. Особые слова благодарности за поддержку нашего Президента и Вооруженных Сил РФ. Продолжаем работать в одной команде, – сказал Глава республики, акцентировав также готовность к дальнейшему личному взаимодействию с предпринимателями для быстрого разрешения возникающих вопросов.

В мероприятии приняли участие Председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов, Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, заместитель Председателя Совета министров РК Игорь Михайличенко, министр промышленности и торговли РК Анушаван Агаджанян, руководители крымских предприятий и организаций.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 15

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.