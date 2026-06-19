Сергей Аксёнов уверен: взаимодействие органов власти и предпринимателей – важный элемент развития Крыма

Исходя из сложившейся сегодня ситуации, грамотно организованная обратная связь поможет нам качественно повысить эффективность всех рабочих процессов. При этом считаю, что поступающие в адрес органов власти задачи должны решаться максимально оперативно, в пределах плюс-минус одного рабочего дня. Тесное взаимодействие Правительства РК и бизнес-сообщества – важный элемент социально-экономического развития нашей республики, гарант наших успехов в будущем, – отметил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов выразил признательность крымским предпринимателям за вклад в экономику республики, создание рабочих мест, организацию гуманитарных миссий.

Спасибо всем за совместную работу. Особые слова благодарности за поддержку нашего Президента и Вооруженных Сил РФ. Продолжаем работать в одной команде, – сказал Глава республики, акцентировав также готовность к дальнейшему личному взаимодействию с предпринимателями для быстрого разрешения возникающих вопросов.

В мероприятии приняли участие Председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов, Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, заместитель Председателя Совета министров РК Игорь Михайличенко, министр промышленности и торговли РК Анушаван Агаджанян, руководители крымских предприятий и организаций.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым