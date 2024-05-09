Сергей Аксёнов: «В 1945 году наш народ совершил величайший подвиг. Победа сил добра над злом»

Поздравляю всех с 79-й годовщиной Великой Победы!

Наша страна встречает праздник в условиях боевых действий, которые идут в зоне специальной военной операции. Нацистская нечисть снова атакует русские города и села. В русских полях снова горят танки с крестами на башнях. Наши войска бьют врага, освобождают русскую землю.

Слова о связи времен и поколений сегодня обрели особый смысл.

Наш народ совершил величайший подвиг – разгромил фашизм. Ценой огромных жертв отстоял свою государственность, свою свободу, свое право на жизнь. Это была Великая Победа сил добра над злом.

Но для каждого из нас это еще и глубоко личная, семейная история. Она связана с живой памятью о наших родных и близких. Как поется в известной песне, «нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой».

Код Победы в наших сердцах. Он в сердцах наших воинов, участников СВО, которые сегодня громят нацизм. Они, как наши деды и прадеды, сражаются за жизнь и свободу против абсолютного зла.

Код Победы в сердцах тех, кто, не жалея времени и сил, помогает фронту.

Мы равняемся на ветеранов. Мы склоняем голову перед подвигами всех, кто сражался на фронтах, в партизанских отрядах, в подполье, самоотверженно трудился в тылу. Мы никогда не забудем о жертвах нацистов, их пособников и современных последователей, о страданиях нашего народа.

Мы, как и наши славные предки, стоим плечом к плечу за Родину. В мире нет силы, способной разрушить наше единство.

Враг будет разбит, Победа будет за нами! – говорится в поздравлении Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым