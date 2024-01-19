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Сергей Аксёнов — в десятке самых цитируемых российских губернаторов за 2023 год

Сергей Аксёнов — в десятке самых цитируемых российских губернаторов за 2023 год

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:04 19.01.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов занял шестое место в медиарейтинге самых цитируемых губернаторов Российской Федерации за 2023 год. Результаты рейтинга опубликованы на сайте информационно-аналитической системы «Медиалогия».

Сергей Аксёнов вошел в десятку наиболее цитируемых глав российских регионов с медиаиндексом 1 303 353,1 (142 167 сообщений). Также наиболее цитируемыми губернаторами стали: мэр города Москвы Сергей Собянин с медиаиндексом 6 894 754,5 (828 359 сообщений), губернатор Московской области Андрей Воробьев с индексом цитируемости 4 632 528,5 (602 944 сообщения), губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков с медиаиндексом 2 857 353,5 (244 173 сообщения).

На сайте «Медиалогии» уточняется, что наиболее цитируемыми стали несколько публикаций Сергея Аксёнова.

Так, цитировались запись Главы республики об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края, призыв к жителям и гостям полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы, а также заявление о том, что автомобильное движение по Крымскому мосту восстановят в кратчайшие сроки.

Также СМИ упоминали запись с обновленной и уточненной схемой проезда по трассе «Таврида» из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Помимо этого, информация о том, что ВСУ атаковали территорию порта в Феодосии.

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Кроме того, цитировалось заявление Главы республики о том, что угрозы подтопления в Крыму после прорыва Каховской ГЭС нет, есть риск обмеления Северо-Крымского канала, но запасов воды в регионе достаточно.

Сергей Аксёнов сообщал о возобновлении движения автомобилей по трассе Джанкой – Симферополь, приостановленного из-за атаки беспилотника на склад в Джанкойском районе, возобновили.

Средства массовой информации также цитировали публикации Главы республики о том, что в районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты, и что Крымский мост не поврежден.

СПРАВКА. «Медиалогия» – независимая, не имеющая медиаактивов исследовательская компания на базе информационных технологий, специализирующаяся на анализе соцмедиа и СМИ в реальном времени. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 88 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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