Сергей Аксёнов: «В крымских вузах обучается более 34 тысяч студентов»

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем российского студенчества.
Энергия молодости. Время надежд, поиска и открытий. Студенческие годы. Наверное, каждый, кто был студентом, согласится, что это один из самых ярких, интересных и насыщенных периодов жизни. Дата 25 января, Татьянин день, занимает в нем особое место.
В крымских вузах обучается более 34 тыс. студентов. Это мощный кадровый и интеллектуальный потенциал нашей республики.
Представители студенческой молодежи принимают участие во множестве важных проектов, в патриотических акциях, активно поддерживают наших воинов, собирают гуманитарную помощь для фронта. Студенты Крымского федерального университета имени Вернадского работали с гуманитарной миссией в Курске.
Замечу, что в КФУ обучается более 300 участников СВО и их детей. В их числе – два Героя России.
Поздравляю всех причастных с Днем российского студенчества! Желаю вдохновения, новых достижений и успехов не только в учебе, но и по всем направлениям! – говорится в поздравлении Главы республики.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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