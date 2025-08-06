Сергей Аксёнов: в Крыму нет энергодефицита — веерных отключений не будет

На сегодняшний день летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1 687 МВт (с учетом города Севастополя), без учета Севастополя — 1 348 МВт. Однако, энергодефицита нет, все проходит штатно, крупных аварий не зафиксировано. Веерных отключений или графиков вводиться не будет, — сказал глава региона.
30 июля в Объединенной энергосистеме Юга, которая располагается на территории 19 южных регионов РФ, включая Республику Крым и Севастополь, было установлено новое значение максимума летнего потребления электроэнергии на уровне 21 345 МВт. Оно превысило рекордный показатель, установленный ранее в этом месяце.
источник: ТАСС
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С тегами: энергетика Крыма