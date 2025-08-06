Сергей Аксёнов: в Крыму нет энергодефицита — веерных отключений не будет

Крупные аварии на объектах энергетической инфраструктуры из-за роста потребления электроэнергии не зафиксированы летом в Республике Крым. Веерные отключения для ограничения расхода электричества вводиться не будут, сообщил журналистам глава региона Сергей Аксенов.

На сегодняшний день летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1 687 МВт (с учетом города Севастополя), без учета Севастополя — 1 348 МВт. Однако, энергодефицита нет, все проходит штатно, крупных аварий не зафиксировано. Веерных отключений или графиков вводиться не будет, — сказал глава региона.

30 июля в Объединенной энергосистеме Юга, которая располагается на территории 19 южных регионов РФ, включая Республику Крым и Севастополь, было установлено новое значение максимума летнего потребления электроэнергии на уровне 21 345 МВт. Оно превысило рекордный показатель, установленный ранее в этом месяце.

источник: ТАСС